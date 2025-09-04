La vita privata di Giorgio Armani: l’amore con Sergio Galeotti, il legame con Leo Dell’Orco e l’assenza di figli

Giorgio Armani, morto il 4 settembre all’età di 91 anni, ha avuto una lunga relazione con lo stilista Sergio Galeotti, scomparso nel 1985 all’età di 40 anni. Nell’ultimo periodo aveva creato uno stretto legame con Leo Dell’Orco, che ha definito la persona a lui più vicina. E riguardo alla mancata paternità: “Mi manca non avere figli”.

Giorgio Armani e Leo Dell’Orco

Giorgio Armani è morto il 4 settembre all'età di 91 anni. Il noto stilista ha rivoluzionato il mondo della moda e la sua vita privata e professionale si sono spesso intrecciate. Ha avuto una lunga storia d'amore, durata circa 20 anni, con Sergio Galeotti. Architetto e stilista, è scomparso nel 1985 all'età di 40 anni. Negli ultimi anni ‘Re Giorgio' ha creato uno stretto legame con Leo Dell'Orco, suo braccio destro e con cui ha vissuto nell'ultimo periodo.

L'amore con Sergio Galeotti

Nel 1966 Giorgio Armani conobbe Sergio Galeotti, architetto e stilista. Tra loro nacque una grande amicizia, che si trasformò presto in una lunga storia d'amore. Fu lui a sostenerlo e a dargli l'incoraggiamento necessario per iniziare la carriera nel mondo della moda. Al Corriere della Sera, lo stilista ricordò: "Mi piacque subito il suo sorriso toscano e diventammo subito amici. Mi disse: tu hai un potenziale importante. Sergio aveva visto i miei vestiti, si era reso conto che potevo arrivare più lontano".

Giorgio Armani e Sergio Galeotti

Un amore, il loro, che durò circa 20 anni e che li portò vicini non solo nella vita professionale ma anche in quella lavorativa. Nel 1985, però, Galeotti morì a causa di una malattia che gli era stata diagnosticata un anno prima, nonostante le cure tra Parigi e New York. Aveva 40 anni, "Quando morì Sergio, morì una parte di me. Ho avuto una forza di volontà incredibile per vincere questo dolore crudele. E tutto accadde in un tempo meraviglioso, quando stavamo cominciando a essere qualcuno, a dare una struttura all’azienda, a essere conosciuti nel mondo", disse Armani.

Il rapporto con Leo Dell'Orco e l'assenza di figli

Giorgio Armani e Leo Dell’Orco

Nel 2024 Giorgio Armani era tornato a parlare pubblicamente della sua vita privata. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, lo stilista aveva spiegato di provare un profondo affetto per Leo Dell'Orco, suo fidato collaboratore con cui vive da diversi anni e che definisce "la persona più vicina a me". Tuttavia, non si era detto innamorato: "Sono un po’ indifferente a quello, perché faccio i conti e dico: è inutile essere innamorato e dare poco spazio al tuo amore, perché lo spazio non ce l’ho". Riguardo alla mancata paternità ha ammesso: "Mi manca moltissimo non avere figli, sarei stato un ottimo papà".