Lilli Gruber piange la morte di Giorgio Armani: “Un compagno di viaggio, lascia un vuoto incolmabile”

La morte di Giorgio Armani, avvenuta ieri a 91 anni, ha lasciato un profondo vuoto nel mondo della moda italiana e nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano, che hanno collaborato con lui. Dopo l'annuncio arrivato ieri, nel primo pomeriggio, si sono affollati sui social tantissimi messaggi di addio al Re Giorgio, così come era definito, storico stilista che ha vestito intere generazioni. Tra i saluti più affettuosi e sentiti quelli di Lilli Gruber, giornalista e conduttrice di La7.

L'addio di Lilli Gruber

"Giorgio Armani è stato per me un compagno di viaggio speciale" ha commentato Lilli Gruber. La scomparsa di Giorgio Armani l'ha addolorata profondamente, visto il legame che la univa al famoso stilista che l'ha vestita per ogni occasione pubblica e per le sue trasmissioni televisive. "Mi ha sostenuta lungo il mio percorso professionale e privato con un'attenzione e un affetto che custodisco con cura nel mio cuore. È stato il primo stilista a vestire la donna che lavora, ha creato un nuovo immaginario globale e contribuito a rompere muri di maschilismo che sembravano invalicabili in settori cruciali della società e dell’economia" ha continuato. Il vuoto per la sua scomparsa, per Lilli Gruber, è "incolmabile". "Con Armani perdiamo uno degli italiani che più ha influenzato il mondo, e perdiamo un uomo che ci ha regalato un talento irripetibile. Personalmente perdo un amico insostituibile che lascia un vuoto incolmabile".

Gli omaggi dei VIP per Giorgio Armani

Tutto il mondo dello spettacolo, della moda e dello sport ha salutato ieri Giorgio Armani, stilista che lascia un segno indelebile nel mondo della moda. Da Julia Roberts e Anne Hathaway a Laura Pausini, Chiara Ferragni ed Emanuela Fanelli, sono tantissimi i messaggi di addio pubblicati per Re Giorgio. Anche le squadre di calcio come la Juventus e il Napoli hanno omaggiato lo stilista che ha firmato le divise dei calciatori. Stesso discorso per la Nazionale di calcio italiana che ha vestito Armani negli ultimi anni. Gravina ha commentato ieri: "Ha sempre puntato all'eccellenza, è stato un vero e proprio orgoglio nazionale".