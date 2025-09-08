Giorgio Armani e la lettera a Laura Pausini: “Mi ha lasciato un ultimo abito, ecco quando lo indosserò”

Ospite nella prima puntata de La Volta Buona, Laura Pausini ha reso omaggio allo stilista Giorgio Armani, morto il 4 settembre all'età di 91 anni. La cantante ha raccontato di una lettera che le ha spedito a luglio, in cui le parla di un ultimo abito che ha confezionato per lei: "Lo indosserò con onore". Ecco in quale occasione.

L'ultimo abito di Giorgio Armani per Laura Pausini

L'ultima volta che Laura Pausini ha sentito Armani è stata poco tempo prima della sua scomparsa, a luglio, tramite una lettera che le ha scritto nella quale parlava dell‘ultimo abito che ha preparato per lei: "Lo indosserò con moltissimo onore nell'omaggio che faremo a fine settembre per il signor Luciano Pavarotti a Verona". La cantante ha poi voluto ricordare lo stilista con parole cariche di significato: "Per me è stato un grande onore conoscere un re, ciò che mi ha insegnato e donato ha un valore inestimabile nel mondo che stiamo vivendo oggi".

Il rapporto tra la cantante e lo stilista

Laura Pausini ha raccontato di aver conosciuto Giorgio Armani negli anni Novanta e di essere stata accompagnata da lui nei momenti più importanti della sua carriera. Non solo attraverso gli abiti, ma anche con la sua presenza costante, lo stilista le avrebbe insegnato molto, soprattutto sull’attenzione ai dettagli. Pausini ha spiegato che Armani le ricordava sempre di puntare sulla sua personalità e sul volto, più che sull’abito, motivo per cui l’ha sempre indirizzata verso il nero, l’unico colore che desiderava vederle indossare.

Laura Pausini con indosso un abito di Giorgio Armani a ottobre 2024

Il loro rapporto si è rafforzato negli anni fino a diventare una collaborazione stabile. Lei lo ha scelto come stilista di riferimento per i suoi tour mondiali, tra cui il “20 – The Greatest Hits World Tour”, affidandosi a lui per abiti eleganti, spesso arricchiti da cristalli Swarovski e giocati sui contrasti di bianco e nero. Ma questa vicinanza non si è limitata al palco. Anche nella vita privata Pausini ha mostrato più volte la sua fedeltà al suo stile del designer, indossando capi e accessori della maison.