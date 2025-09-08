Antonia Dell’Atte in lacrime per Armani, confonde l’italiano con lo spagnolo in diretta: “Scusate, sono addolorata”

Ospite a La Vita in Diretta con Alberto Matano, Antonia Dell'Atte non è riuscita a trattenere l'emozione parlando di Giorgio Armani, a cui era legata da un affetto profondo che andava oltre il lavoro. In diretta la piccola gaffe quando, visibilmente provata, ha confuso l'italiano con lo spagnolo: "Scusate, sono addolorata". Tempestivo l'intervento di Matano, che con delicatezza l'ha corretta, aiutandola a proseguire con il discorso in ricordo dello stilista.

L'emozione di Antonia Dell'Atte su Giorgio Armani

L'ex modella e personaggio televisivo stava ricordando Giorgio Armani, spiegando che l'ultima volta che l'ha visto è stato a marzo. "Poi noi persone a lui più vicine abbiamo avuto la notizia che fosse stato ricoverato e poi non si è presentato alla sfilata. Al privè a Parigi tampoco", ha detto, confondendo la parola "neanche" con il suo equivalente spagnolo ("tampoco", per l'appunto, ndr). Alberto Matano, quindi, notandola in difficoltà, è intervenuto per correggerla con delicatezza: "Neanche", ha precisato, dandole il tempo per riprendersi.

A quel punto, Dell'Atte ha cercando di spiegare il motivo della sua emozione, chiedendo scusa per la piccola e comprensibile gaffe: "Scusate, sono addolorata, l'incontro con lui mi ha cambiato la vita". E ancora: "Lui mi ha riscattato due volte, dalla Puglia e quando mi sono separata lui mi ha aiutato tantissimo, mi ha ripreso a lavorare a 31 anni, in Spagna era scoppiato uno scandalo".

Quale fu lo scandalo in cui fu coinvolta in Spagna

Nel 1987, Antonia Dell'Atte sposò Alessandro Lecquio, un nobile italiano di origini spagnole. Da lì, decise di trasferirsi in Spagna e lasciò il suo lavoro. Quando i due divorziarono, la notizia in Spagna suscitò un clamore mediatico non indifferente, e fu proprio Giorgio Armani ad aiutarla, richiamandola in Italia e offrendole nuove opportunità lavorative. Ospite di Storie Italiane, l'ex modella spiegò di aver subito dall'ex marito violenze fisiche e psicologiche: "Ho vissuto l’inferno da sposata, il purgatorio per tutto quello che è successo in Spagna dove mi sono dovuta difendere dalle accuse. Quando ero sposata pregavo che non finisse in tragedia e sono stata ascoltata”.