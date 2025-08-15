Guillermo Mariotto: “Per mio padre ero malato perché gay. A 19 anni sposai una modella, poi il figlio mai nato”

Guillermo Mariotto parla per la prima volta del matrimonio con la modella americana Lee quando aveva 19 anni e dell’amore per un’altra modella con la quale ha provato ad avere un figlio. Spazio poi al rapporto ventennale con Stefano Dominella, presidente della Maison di moda Gattinoni: “Oggi viviamo in due attici diversi nello stesso palazzo. Siamo stati insieme 20 anni e poi siamo rimasti famiglia”.

Guillermo Mariotto parla per la prima volta del matrimonio con la modella americana Lee quando aveva 19 anni e dell'amore per un'altra modella, Jan Marie Von Giebelhausen, con la quale ha provato ad avere un figlio. Spazio poi al rapporto ventennale con Stefano Dominella, presidente della Maison di moda Gattinoni: "Oggi viviamo in due attici diversi nello stesso palazzo. Siamo stati insieme 20 anni e poi siamo rimasti famiglia".

Il matrimonio a 19 anni e il figlio mai avuto con la modella Jan Marie Von Giebelhausen

Guillermo Mariotto svela al quotidiano La Stampa due aspetti della sua vita mai raccontati. Dopo un'adolescenza burrascosa, vissuta all'ombra del bullismo e dell'incompatibilità familiare, il noto stilista entra nel dettaglio di due rapporti sentimentali: quello con una modella americana, Lee, sposata quando aveva solo 19 anni e l'altro con la modella Jan Marie Von Giebelhausen, con la quale ha provato ad avere un figlio.

"Era una modella di beauty per Estée Lauder, sembrava Ava Gadner, una matta", così descrive la ragazza che appena diciannovenne ha sposato. Una relazione finita presto, dopo che lei lo aveva seguito in Italia senza mai adattarsi davvero. Poi l'amore per la modella Jan Marie Von Giebelhausen, con la quale ha provato ad avere un figlio: "Volevamo fare un bambino e ci abbiamo provato all'isola di Cavallo, considerato un luogo propizio, dove ci sono uccelli che fanno il verso del neonato che piange. Ma il figlio non è venuto, lei ha iniziato a essere pretenziosa e mi sono spaventato".

L'amore durato 20 anni con Stefano Dominella

Guillermo Mariotto con Stefano Dominella

Il vero amore di una vita però è stato Stefano Dominella, con il quale oggi ha mantenuto un solido rapporto di amicizia e stima. Lo ha conosciuto nel lontano 1992, quando ha iniziato a collaborare con lo stilista Gattinoni, con il quale ha lavorato fino alla sua morte: "Eravamo una famiglia, io, lui, sua madre Fernanda, Stefano Dominella. Tutti caratteri difficili, l'unico che andava d'accordo con tutti e tre ero io". Il rapporto attuale con Dominella è anche quotidiano, visto che condividono lo stesso palazzo dove abitano: "In due attici diversi. Siamo stati insieme 20 anni e poi siamo rimasti famiglia".