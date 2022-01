Chiara Ferragni in vacanza con la famiglia per il weekend end: quanto costa il relais in Franciacorta Chiara Ferragni è partita per il weekend con Fedez e i loro figli. Il soggiorno idilliaco è trascorso all’Albereta Relais & Châteaux. Scopriamo quanto costa l’albergo dei Ferragnez in Franciacorta.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni con la famiglia all’Albereta Relais & Châteaux per il weekend

Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di trascorrere lo scorso weekend con i loro figli Leone e Vittoria Lucia in una struttura di lusso sul Lago d'Iseo. Si tratto di un suggestivo relais in Franciacorta molto amato dai Ferragnez e da diverse celebrità dove godere del relax immersi nella natura, l'ottimo cibo del ristorante stellato e vista mozzafiato. Scopriamo com'è fatto e quanto costa l'Albereta Relais & Châteaux.

Chiara Ferragni all’Albereta Relais & Châteaux

Com'è fatto il relais per il weekend di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata in una degli alberghi più amati dalle celebrità. Si tratta dell'Albereta Relais & Châteaux, un suggestivo relais posto sulle colline coltivate a vigneti della Franciacorta, a pochi chilometri dal Lago d'Iseo.

I vigneti attorno all’Albereta Relais & Châteaux

L’Albereta Relais & Châteaux è un'antica dimora neorinascimentale realizzata come casa privata dell’avvocato Giovanni Cavalleri e di sua moglie Anna alla fine dell'Ottocento sulla collina Bellavista. L'abitazione è stata a lungo una sorta di Accademia delle arti con una Sala della Musica dotata di due pianoforti, un organo e altri strumenti musicali.

Un angolo dell’Albereta Relais & Châteaux

La tenuta è stata acquistata dalla famiglia moretti che ne ha fatto un relais di lusso con nove suite, una spa pluripremiata, la rilassante piscina, ristorante stellato e tanto charme. Ogni dettaglio è curato con gusto ed eleganza che rendono l’Albereta Relais & Châteaux una destinazione esclusiva tra le migliori in Europa.

La piscina dell’Albereta Relais & Châteaux

Quanto costa una notte all'Albereta Relais & Châteaux

Chiara Ferragni, Fedez e i figli Leone e Vittoria Lucia hanno trascorso un lungo weekend all’Albereta Relais & Châteaux in Franciacorta. L'esclusivo albergo comprende differenti camere da letto, tutte curate in ogni dettaglio e che godono dei migliori servizi di lusso.

Una delle suite dell’Albereta Relais & Châteaux

Attraverso le foto e i video condivisi dai Ferragnez durante il weekend è stato possibile notare il tipo di camera in cui hanno soggiornato Chiara Ferragni e la famiglia. Si tratta di una delle suite dell’Albereta Relais & Châteaux con letto a baldacchino e salotto privato, elegantemente arredata e probabilmente con vista panoramica. Il costo per una notte in una Suite junior o Suite Torre del Lago si orienta tra gli 800 e i 1.100 euro.