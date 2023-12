Gambe in primo piano per Melissa Satta: la tendenza delle feste sono i collant sparkling Tra Natale e Capodanno il dettaglio che renderà unici e speciali i look festivi saranno i collant di pizzo o con applicazioni scintillanti.

A cura di Giusy Dente

Melissa Satta

Il Natale è sempre più vicino e per gli amanti di party in discoteca e feste tra amici è cominciata ufficialmente la corsa al look perfetto. Le vetrine sono sommerse di proposte di ogni tipo. Ce n'è per ogni gusto e stile: dal mini dress all'intramontabile abito lungo, dal classico rosso alle nuance più sbarazzine come il fucsia e i toni metallizzati. Ma il filo conduttore di tutti gli outfit che vedremo da Natale a Capodanno sarà sicuramente l'effetto sparkling. C'è chi ama esagerare con le applicazioni, tra strass e cristalli e c'è chi preferisce qualcosa di più sobrio, magari un dettaglio capace di dare giusto un tocco di luce in più. Melissa Satta si è fatta conquistare dal fascino dei collant glitterati.

Parola d'ordine: brillare

A Natale la parola d'ordine è: brillare. Vietato passare inosservati. I look festivi per eccellenza sono quelli a tema sparkling. L'effetto scintillante è capace di trasmettere subito un clima di allegria. Glitter, cristalli, strass, paillettes: questi dettagli non possono mancare negli outfit di Natale e Capodanno, quando l'imperativo è luccicare e abbagliare. Le applicazioni sono un dettaglio irrinunciabile, il tocco di luce perfetto sia per i look glamour da diva che per quelli più trendy e sbarazzini.

E se da un lato c'è chi punta tutto sull'abbigliamento, in realtà anche un solo dettaglio può fare la differenza. Valentina Ferragni per la sua cena di Natale (in anticipo!) ha puntato tutto su un abito scintillante. Ma per la serie "less is more" anche il giusto accessorio può svoltare il look, lasciando l'outfit un po' più sobrio. Salma Hayek, per esempio, ha puntato su un accessorio-gioiello per i capelli e ha rilanciato il cerchietto, che per le feste diventa un tripudio di scintillio. Melissa Satta, invece, ci ricorda che si può giocare anche coi collant.

Collant Calzedonia

Il look di Melissa Satta

Ha scelto un completo rosso Melissa Satta, come prima proposta di outfit per le feste. La showgirl ha abbinato giacca, shorts, caldo maglione a collo alto e cappotto della stessa nuance. Poi ha aggiunto, per completare l'outfit, un paio di intramontabili décolleté nere col tacco. A fare la differenza, nel look, sono i collant. Il trend i queste festività, infatti, saranno i collant fantasia: quelli a rete, quelli in pizzo, quelli con decorazioni scintillanti. Il modello della conduttrice, infatti, è firmato Calzedonia e presenta su base nera un ricamo tra cui fanno anche capolino dei piccolissimi strass.