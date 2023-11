Valentina Ferragni fa festa: strass e spalle nude per la cena di Natale (in anticipo) Valentina Ferragni ha organizzato una cena natalizia col suo team, la squadra di Valentina Ferragni Studio. Ha scelto un look scintillante.

Anche quest'anno, Valentina Ferragni ha voluto organizzare un party assieme a tutta la squadra di Valentina Ferragni Studio, il suo brand di gioielli che ha festeggiato tre anni di vita lo scorso settembre. Nel 2022 aveva indossato un minidress con maxi fiocco: stavolta ha cambiato completamente stile, mantenendo però il dettaglio dei fiocchetti.

Valentina Ferragni fa festa

L'anno che volge al termine è stato pieno di soddisfazioni per Valentina Ferragni, che ha ammesso di trovarsi in un momento molto felice dal punto di vista professionale e non solo. Ha anche ritrovato l'amore e questa, rispetto allo scorso Natale, è forse la novità più grande. Se al party natalizio del 2022 l'imprenditrice era single e anzi, aveva da poco chiuso la relazione con lo storico fidanzato Luca Vezil, adesso le cose sono diverse.

È felice con Matteo Napoletano, con cui fa coppia fissa in modo ufficiale da questa estate, benché i primi "avvistamenti" risalgano a inizio 2023. Tutto procede a gonfie vele anche col suo brand e dunque non poteva mancare una reunion con tutto il suo team, una squadra al femminile con cui ogni giorno lavora per far felici le clienti con le sue creazioni. Si sono riunite per una "cena di Natale in anticipo" come ha scritto sui social. Non potevano mancare anche le sue sorelle, Chiara e Francesca.

Il look scintillante di Valentina Ferragni

Il perfetto look delle feste natalizie è quello scintillante e Valentina Ferragni ama particolarmente questo genere di abbigliamento, glamour e sparkling. Glitter, strass, cristalli sono elementi ricorrenti nei suoi look. E non potevano certo mancare in un'occasione speciale come la cena di Natale targata Valentina Ferragni Studio. Il team si è riunito per una cena, per brindare ai successi del 2023 in previsione dei nuovi progetti del prossimo anno.

L'imprenditrice a differenza dell'anno scorso, quando aveva optato per un vestitino corto, stavolta ha puntato su un abito lungo nell'intramontabile nero: una creazione firmata Self Portrait con finitura a rete interamente tempestato di strass, con spalle nude, bottoni gioiello e fiocchetti scintillanti sul décolleté. Costa oltre 1000 euro. Ha completato l'outfit da vera diva con un paio di sandali argentati. Non potevano mancare, ovviamente, i suoi gioielli a impreziosire il tutto: nella quotidianità e nelle occasioni speciali non si separa mai dagli orecchini del suo brand, che ama sfoggiare.