Valentina Ferragni pronta per le feste: con l’abito fiocco è subito Natale Valentina Ferragni ha organizzato un party col suo team per festeggiare l’anno che volge al termine. Ha scelto un look effetto “pacchetto regalo”.

A cura di Giusy Dente

Per Valentina Ferragni questo è il primo Natale da single. La 29enne ha annunciato la fine della lunga relazione con lo storico fidanzato Luca Vezil, dopo 10 anni insieme. Al momento si sta dedicando unicamente a se stessa, al lavoro, agli amici e alla famiglia. Dopo il viaggio a Parigi per la sfilata di Jacquemus e la trasferta romana per altri impegni di lavoro, è rientrata a Milano. Ha organizzato un party assieme al team VIEFFE: "Per festeggiare questo anno meraviglioso assieme alle ragazze che mi accompagnano giorno dopo giorno in questo splendido percorso" ha scritto su Instagram.

Valentina Ferragni festeggia il successo del suo brand

"Tempo di festeggiamenti insieme al mio splendido team tutto al femminile" ha scritto Valentina Ferragni, che ha organizzato un party assieme alla squadra con cui lavora. L'imprenditrice ha condiviso sui social alcune istantanee di questi momenti speciali, vissuti con le persone con cui giorno dopo giorno si impegna per far crescere il brand che porta il suo nome. Il brindisi si è svolto a casa dell'influencer, per celebrare i successi e i traguardi di VIEFFE. La 29enne ha addobbato l'abitazione con uno scintillante albero di Natale dalle luci dorate, posizionato in salotto, accanto al tavolo da pranzo.

Il marchio di gioielli VIEFFE è stato lanciato circa due anni fa, in piena pandemia: è stato un azzardo che però si è rivelato vincente e nel tempo la collezione ha riscosso sempre più successo. Gli orecchini e gli altri accessori della linea sono diventati iconici e la 29enne ne è particolarmente fiera, difatti li indossa in tutte le occasioni speciali: compresa questa.

in foto: abito Atelier Emé

Valentina Ferragni festeggia col suo team

Per l'occasione speciale, Valentina Ferragni ha scelto un look glamour ed elegante. Ha puntato su un abitino di Atelier Emé, un tubino nero aderente impreziosito da un dettaglio frontale. Il modello Re-Play presenta infatti un maxi fiocco a contrasto, di raso rosso, applicato sulla scollatura a cuore. Costa 290 euro ed è perfetto per un party. L'imprenditrice lo ha abbinato a classiche décolleté nere in vernice con tacco alto a spillo.

Somiglia al mini dress nero con maxi fiocco fucsia sfoggiato sui social lo scorso febbraio (identico a quello della protagonista di Emily in Paris). Ha completato l'outfit con un paio di orecchini inconfondibili: appartengono alla sua linea di gioielli, sono il modello Caro Zirconia, ormai sold out sul sito ufficiale di Valentina Ferragni Studio. Costano 240 euro. Poco make-up per l'imprenditrice, che ha puntato tutto su un rosso scuro sulle labbra, tocco finale per rendere il tutto definitivamente "natalizio".