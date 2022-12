Valentina Ferragni vola a Parigi alla sfilata di Jacquemus: il micro top scopre l’underboob Valentina Ferragni è volata a Parigi per la sfilata di Jacquemus. Era nel front row con un look total white: micro top e slip in vista dai pantaloni cargo.

A cura di Giusy Dente

Jacquemus ha presentato fuori calendario la nuova collezione ready-to-wear per la Primavera/Estate 2023. La location dello show è stata tenuto top secret fino all'ultimo: il direttore creativo Simon Porte ha portato di nuovo tutti a Parigi, nell'enorme Parc des expositions Le Bourget. Modelle e modelli (tra cui Irina Shayk e Vittoria Ceretti), hanno sfilato su una passerella fatta di fieno, sotto una "pioggerellina" sottile di paglia: la collezione si chiama Le Raphia ed è una linea di ispirazione bucolica. Il pubblico si è ritrovato catapultato in una sorta di paesaggio di campagna, come coinvolto in una gita, ma ha visto sfilare dinanzi ai propri occhi una collezione chic e raffinata. Per l'evento esclusivo è volata a Parigi anche Valentina Ferragni, ospite fissa quando si tratta di appuntamenti importanti del settore fashion.

Valentina Ferragni torna a Parigi

Valentina Ferragni lo scorso ottobre era stata in Francia in occasione della Paris Fashion Week a cui prende parte tutti gli anni. Nella capitale ha partecipato allo show di Monot, incantando con degli stivali tempestati di strass; era in prima fila alla sfilata di Miu Miu, con iconico look collegiale della Maison, ma era presente anche da Schiaparelli assieme alla sorella Chiara. Quando si tratta di eventi prestigiosi, l'influencer e imprenditrice non manca mai! E a distanza di pochi mesi è tornata a Parigi, per lo show di Jacquemus.

L'imprenditrice in total white

Jacquemus ha sfilato davanti a un front row stellare, ricco di celebrities: erano presenti Mahmood, Vincent Cassel e Tina Kunakey, Amina Muaddi, Pamela Anderson. Valentina Ferragni ha preso parte all'evento con un look total white. Proprio il bianco è uno dei colori must per l'Autunno/Inverno 2022-2023, è il trend di stagione più gettonato sulle passerelle dei grandi stilisti. La 29enne ha scelto pantaloni cargo con maxi tasca laterale, slip a vita alta in vista, micro top che rivela l'underboob, piumino smanicato.

Unico tocco di colore: la borsa gialla. Immancabili i gioielli del suo brand. L'imprenditrice ha ammesso che sia nella quotidianità che nelle occasioni speciali non si separa mai dalle sue creazioni (in particolare gli orecchini). Ama indossarle, anche quando magari potrebbe optare per brand di lusso più prestigiosi: è il suo modo per dichiarare quanto è orgogliosa dei suoi prodotti. "Le persone mi dicono: si vede che ami il tuo prodotto perché lo indossi sempre" ha raccontato a Fanpage.it orgogliosa.