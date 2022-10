Tendenze capelli e make up Autunno/Inverno 2022-2023

Il rossetto rosso dell’autunno 2022: tutti i colori da provare Il rossetto dell’autunno 2022 è rosso: fuoco, corallo, bordeaux o vinaccia per soddisfare sia chi ama i colori più brillanti che chi preferisce i toni più scuri e intensi.

A cura di Federica Ambrogio

Yves Saint Laurent

Le labbra dell'autunno 2022 si vestono di colore: il rossetto più trendy è il rosso, declinato nelle sfumature più chiare e brillanti come il rosso vivo e il rosso ciliegia ma anche in quelle più scure e profonde come il vinaccia e il bordeaux. Un colore elegante e raffinato che può trasformarsi anche in audace e grintoso a seconda di come lo si indossa e come lo si abbina, l'autunno lo vede protagonista anche nei diversi finish, da quello lucido e glossy a quello ultra opaco. Scopri nella gallery i nuovi rossetti da provare!

Il rossetto rosso dell'autunno 2022

Intenso e sensuale, il rossetto rosso o lo si ama o lo si odia. Il rossetto più iconico di sempre torna ad essere il protagonista del trucco labbra per l'autunno 2022. La tendenza parla chiaro: scegli il finish e l'intensità che preferisci ma scegli il rosso. Vediamo così rossetti matt e ultra opachi affiancarsi a gloss e rossetti dal finish estremamente luminoso come quello indossato da Elodie al Festival del Cinema di Venezia, rossi ultra brillanti accanto a bordeaux e color vino. La regola per eccellenza è delineare le labbra prima di applicare il rossetto utilizzando una matita ton su ton oppure di un tono più scuro per dare maggiore volume. Il consiglio per far durare ancora più a lungo il colore? Stendi la matita anche sulla mucosa labiale, senza fermarti soltanto al contorno labbra. Le sfumature del rossetto rosso dell'autunno soddisferanno ogni donna: chi predilige le nuance più chiare e classiche potrà puntare sul rosso fuoco o il rosso ciliegia mentre chi vorrà un tocco di rosato potrà scegliere un rosso lampone. Per le amanti de toni aranciati saranno invece ideali il rosso corallo o il rosso mattone, più intenso. Se non vuoi rinunciare all'intensità scegli invece i rossi più intensi e profondi, come il bordeaux, il burgundy o il color vino. Vuoi far apparire i tuoi denti più bianchi? Scegli un rossetto dal sottotono blu o viola che renderà il tuo sorriso estremamente luminoso.

I nuovi rossetti da provare

Tra le novità make up da provare quest'autunno ci sono tantissimi rossetti dalle sfumature di rosso, da quelle più chiare a quelle più intense e profonde. Per un rossetto a lunghissima tenuta è perfetto il Rouge Artist For Ever Matte di MAKE UP FOR EVER, rossetto liquido e opaco e a prova di sbavature: prova la colorazione Fiery Red per un labbra dal rosso brillante. The Bold pur Couture di Yves Saint Laurent è invece il nuovo rossetto dal colore intenso e brillante: prova la nuance Le Rouge per labbra estremamente sensuali. Prediligi i toni più scuri? Il rossetto che fa per te è il nuovo No Gravity Matt Liquid Lipstick di Diego Dalla Palma nella tonalità Burgundy, il rossetto opaco dalla texture leggerissima che riveste le labbra con un film sottile, oppure il Liquid Lipstick Vynil di Bryredo nella colorazione Scarlet River: un rossetto vegano dal colore rosso rosato e dal finish ultra brillante.