Valentina in Milano o Emily in Paris? La protagonista della serie tv veste come la Ferragni Alcuni look di Emily Cooper sono stati indossati anche da Valentina Ferragni. All’influencer non è sfuggito il dettaglio: ecco che ironicamente Emily in Paris è diventato Valentina in Milano.

A cura di Giusy Dente

Cosa hanno in comune Valentina Ferragni e Emily Cooper? Entrambe sono appassionate di social media, di moda e a quanto pare hanno anche lo stesso gusto nel vestire. Alla sorella di Chiara Ferragni e ai fan della serie tv (da poco è stata rilasciata su Netflix l'attesissima seconda stagione) non è sfuggito, infatti, che la protagonista di Emily in Paris 2 in alcuni episodi indossa proprio gli stessi vestiti dell'imprenditrice.

I look alla moda di Emily

Tra i punti forte di Emily in Paris, come nella prima stagione anche nella seconda ci sono innanzitutto le location: la serie è ambientata negli angoli più caratteristici e romantici di Parigi, ne mostra gli scorci più suggestivi come fosse un tour virtuale, tra bar, ristoranti, palazzi e altri luoghi iconici (compreso un cimitero!). Il secondo elemento sono senz'altro gli outfit curatissimi della protagonista, che puntata dopo puntata sfoggia capi sempre più alla moda, coloratissimi, mai scontati. Emily è eccentrica e sopra le righe, ma riesce a coniugare questo suo personalissimo modo ‘americano' di intendere lo stile con un tocco parigino che la rende irresistibile. Proprio i colori vivaci rappresentano non solo il suo carattere allegro e ottimista, ma anche le sue origini americane.

Instagram @valentinaferragni

Valentina Ferragni veste come Emily Cooper

"Eppure questo abito l'ho già visto da qualche parte", si saranno detti i fan di Emily in Paris 2. In alcuni episodi, infatti, la protagonista sfoggia alcuni outfit visti di recente addosso ad alcune influencer. Il dettaglio non è sfuggito per esempio a Giulia Salemi, che ha immediatamente riconosciuto l'abito bianco e nero di Balmain che lei aveva addosso in una puntata del Grande Fratello Vip dello scorso anno. Non è la sola: anche Valentina Ferragni ha commentato sui social l'accaduto, mettendo a confronto le sue foto e quelle di Emily nella seconda stagione.

Instagram @valentinaferragni

Alla sua festa di compleanno, Emily indossa un minidress nero con grosso fiocco rosa, lo stesso che aveva sfoggiato sui social l'imprenditrice il 22 febbraio scorso, abbinato a décolleté fucsia. Ed entrambe, sempre nella seconda stagione, non resistono al fascino del casco Dior. Valentina Ferragni questa estate a Portofino era salita in sella alla Vespa 946 Dior mostrata anche nella serie tv: l’esclusivo scooter in edizione limitata è stato il frutto di una collaborazione reale tra i due marchi. E che dire del basco rosso: è il perfetto tocco parigino che ha conquistato entrambe le ragazze.

Instagram @valentinaferragni

Su Instagram la 29enne ha condiviso i tre look ma le sue intenzioni sono state da alcuni male interpretate, per questo nelle Instagram Stories ha chiarito le sue intenzioni. "La domanda Emily in Paris or Valentina a Milano è ironica, non c'è una migliore o una peggiore, non c'è una a cui sta meglio un abito di un'altra" ha spiegato. Nessun paragone insomma, nessuna critica, né ovviamente una competizione in corso (soprattutto sul piano dell'aspetto fisico): solo il desiderio di evidenziare in modo pacifico le due identiche scelte di stile.