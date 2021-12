Emily in Paris indossa lo stesso vestito di Giulia Salemi, la reazione dell’influencer Nella seconda stagione di Emily in Paris, Emily Cooper ha indossato un abito firmato Balmain già sfoggiato da Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso anno. L’influencer se ne è accorta e ha subito commentato sui social il “furto” di look.

A cura di Elisabetta Murina

Quando due donne indossano lo stesso vestito, non finisce mai bene. Emily Cooper, nella seconda stagione di Emily in Paris, ha indossato un abito firmato Balmain già sfoggiato da Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso anno. L'influencer se ne è accorta e ha subito commentato sui social l'accaduto.

La reazione di Giulia Salemi

Nel nono episodio della serie, uscita lo scorso 22 dicembre su Netflix, Emily Cooper si presenta nell'ufficio di Savoir indossando un tubino metà bianco e metà nero firmato Balmain. Maniche abbassate sulle spalle e macro bottoni neri al centro, su fondo bianco. Un look impeccabile che la protagonista ha sfoggiato con eleganza e sicurezza. Peccato non sia stata l'unica ad averlo fatto. Prima di lei, infatti, Giulia Salemi aveva indossato lo stesso abito durante una puntata del GF Vip dello scorso anno. Quando guardando i nuovi episodi si è accorta che il suo look è stato copiato, l'influencer ha condiviso una storia su Instagram scrivendo: "Ah che bel vestito Emily…ragazzi vi ricordate? Giusto, dopo Dynasty anche Emily in Paris”. Dalle sue parole pare che non sia la prima volta che qualcuno le "ruba" gli outfit e che un episodio simile si sia verificato anche con la serie Dynasty.

I look di Emily Cooper nella seconda stagione della serie

Uno dei motivi per cui Emily in Paris ha riscosso un grande successo sono gli outfit della protagonista, una ragazza americana che si è trasferita a Parigi per lavoro per un anno. Non sono mai banali, sempre diversi, creativi e colorati. Ognuno è frutto di una scelta tra Lily Collins, che interpreta Emily Cooper, e la costumista Patricia Field, che ha già curato i look di diverse serie televisive, prima fra tutte Sex and the City. In una recente intervista rilasciata al settimanale Glamour, la stilista ha spiegato come è evoluto lo stile di Emily nel corso degli episodi e come è stato scelto ogni abito:

Lo stile di Emily è decisamente in evoluzione. Mentre continua ad essere intelligente, ottimista e originale, con il susseguirsi delle stagioni diventerà più consapevole e mostrerà la sua scalata professionale. Prima di iniziare le riprese di Emily in Paris, Lily Collins ha visitato la mia ArtFashion Gallery a New York City. Ho fatto un po’ di shopping preliminare e lei è venuta e quella è stata la nostra prima volta per conoscerci. Dopo di che, e prima di andare a Parigi, abbiamo continuato la nostra comunicazione con le foto del guardaroba di “Emily” per il progetto.