A che ora esce Emily in Paris 2 su Netflix: tutte le novità della seconda stagione La seconda stagione di Emily in Paris sarà disponibile su Netflix dal 22 dicembre. Tante le novità e i ritorni di questi nuovi episodi. Emily Cooper, interpretata da Lily Collins, è pronta a sfoggiare nuovi outfit e a destreggiarsi ancora con questioni sentimentali.

A cura di Elisabetta Murina

Le prime immagini di Emily in Paris 2 (IG @emilyinparis)

Le avventure dell'americana più alla moda di Parigi stanno per tornare. La seconda stagione di Emily in Paris sarà disponibile dal 22 dicembre su Netflix. Tante le novità e i ritorni di questi nuovi episodi, che i fan della produzione di Darren Starr (già showrunner di Sex and the City) stanno aspettando da tempo. Emily Cooper, interpretata da Lily Collins, è pronta a sfoggiare nuovi impeccabili outfit e forse anche a scegliere che direzione prenderà la sua vita sentimentale: cosa succederà con Gabriel? Riuscirà a dire la verità a Camille? Intanto, la protagonista ha promesso a Elle UK una serie con meno cliché e più spazio al realismo e all'inclusività.

A che ora esce Emily in Paris 2 in streaming su Netflix

Emily in Paris 2 sarà disponibile su Netflix a partire dalle ore 9 del 22 dicembre. Tutti gli abbonati della piattaforma streaming potranno così vedere i nuovi 10 episodi, che riprendono la storia di Emily Cooper da dove si era interrotta l'ultima volta.

Emily Cooper (Lily Collins) in una scena della seconda stagione

Emily in Paris 2, dove eravamo rimasti

Della trama di Emily in Paris 2 si hanno poche informazioni. In attesa dei nuovi episodi, qualche mesa fa, Netflix aveva rilasciato sul suo account un primo teaser della seconda stagione. Emily e le sue amiche, Mindy e Camille, si concedevano una vacanza estiva a Saint Tropez, una delle località più glam della costa azzurra. A parte questa piccola fuga dalla città, nei nuovi episodi vedremo Emily nuovamente alle prese con questioni sentimentali e con il lavoro dei suoi sogni. Nella prima stagione la giovane americana è stata coinvolta in un triangolo amoroso tra l' amica Camille e il suo ragazzo, l'affascinante Gabriel. Pare che nel secondo capitolo della storia, Emily lascerà Parigi alla volta di Saint Tropez per nuovi interessi lavorativi. Nel frattempo, riuscirà a dire la verità a Camille?

Emily in Paris 2 sarà più "realistica e inclusiva"

In una recente inseriva al settimanale Elle UK, Lily Collins ha ammesso di essersi resa conto che la prima stagione di Emily in Paris era piena di cliché e stereotipi. Le critiche però sono state costruttive e hanno permesso di sviluppare al meglio la seconda stagione:

Per me come Emily, ma anche come produttrice, dopo la prima stagione, ascoltando i pensieri, le preoccupazioni, le domande, le simpatie e le antipatie delle persone, ho notato alcune osservazioni riguardo il tempo in cui viviamo e ciò che è giusto, morale e corretto e che avrebbero dovuto essere aggiunte

Per questo motivo, nei nuovi episodi verrà dato spazio a tematiche più attuali e a nuovi personaggi: