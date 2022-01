Emily in Paris è stata rinnovata per la terza e quarta stagione Netflix ha annunciato ufficialmente che Emily in Paris è stata rinnovata per la terza e la quarta stagione, dopo il successo (e le critiche) riscosso dalle prime due.

A cura di Elisabetta Murina

È ufficiale: Emily in Paris tornerà e anche questa volta lo farà con stile. La serie Netflix è stata rinnovata per una terza e quarta stagione. L'annuncio arriva a meno di un mese dall'uscita degli ultimi episodi, che sono sbarcati sulla piattaforma streaming lo scorso 22 dicembre. Emily Cooper, americana a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, non sembra intenzionata a fermarsi davanti a niente. Anche se l'incontro con Alfie e il pensiero (ormai quasi fisso) per Gabriel stanno rallentando i suoi piani per il futuro.

Lascerà Parigi per tornare dal suo capo o rimarrà nella città dell'amore accettando l'offerta di Sylvie? Ancora presto per dirlo, ma sicuramente la costumista della serie, la stessa di Sex and The City, sorprenderà i fan con nuovi e impeccabili outfit di Lily Collins, che interpreta la protagonista. Non mancheranno nuovi personaggi e intrecci sorprendenti, nella speranza che questa volta la serie riuscirà a lasciarsi alle spalle le critiche per alcuni personaggi stereotipati, come l'ucraina Petra, e i numerosi cliché.

L'annuncio di Netflix

Gabriel e Alfie, lo chef francese e il misterioso ragazzo inglese. Entrambi hanno conquistato il cuore di Emily (e anche quello degli spettatori), confondendole le idee sul futuro. E non potevano che esserci loro nel post che Netflix ha scelto di pubblicare via Instagram per annunciare ai fan delle avventure dell'americana più cool di Parigi la grande novità: "In Emily in Paris uno non è mai abbastanza: la serie è stata ufficialmente rinnovata per altre due stagioni". Una notizia che arriva inaspettata, a meno di un mese dall'uscita della seconda stagione (22 dicembre su Netflix), e che sembra promettere altri grandi colpi di scena. Al momento, tutto è ancora top secret ma sicuramente vedremo quale decisione prenderà Emily per il suo futuro professionale: rimarrà a Parigi, accettando l'offerta si Sylvie, oppure tornerà a Chicago dal suo capo? E poi con i nuovi episodi la serie riuscirà davvero a lasciarsi alle spalle gli stereotipi e i cliché di cui è stata accusata in passato?

Il post di Lily Collins

Anche Lily Collins ha voluto dare la bella notizia ai fan con un post sul suo profilo Instagram. L'attrice si è mostrata con un outfit forse un pò diverso dal solito: shorts a quadretti e una t-shirt bianca con l'immagine di Emily Cooper che si scatta un selfie. E, sorridente, ha scritto: "Mi sono alzata presto per darvi alcune notizie VERAMENTE eccitanti… Emily in Paris torna con la terza stagione… e aspettate, anche con la quarta!!! Non posso dire se Emily avrebbe amato o odiato l'outfit di questo annuncio, ma avrebbe urlato in entrambi i casi". In perfetto stile Emily ha poi ringraziato tutti gli spettatori per il successo riscosso dalle prime due stagioni: "Vi amo veramente tutti, grazie tante per l'incredibile supporto. Seriamente non poso aspettare altro. Merci Beaucoup!!…"