Chanel Totti e il post nostalgico per i genitori Francesco Totti e Ilary Blasi su TikTok: “Non li supererò mai”

L'11 luglio 2022 Ilary Blasi e Francesco Totti rendevano ufficiale la loro separazione e a distanza di tre anni, dopo che entrambi hanno voltato pagina con Noemi Bocchi e Bastian Muller, la figlia Chanel Totti ha "ricondiviso" su TikTok un video che scatena l'effetto nostalgia di una delle coppie più amate e note d'Italia. "Non li supererò mai" è la didascalia del post che mostra, dopo due frasi ad effetto, una vecchia foto di Ilary Blasi e Francesco Totti, scattata agli inizi della loro storia.

Il post ri-condiviso da Chanel Totti sui genitori

Non è passato inosservato il "repost" di Chanel Totti su Tik Tok, visibile ora sul suo profilo personale. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha scatenato l'effetto nostalgia con un video che, dopo due frasi ad effetto, mostra una vecchia foto della coppia che si è separata tre anni fa, dopo 20 anni insieme.

Tik Tok Chanel Totti

Le frasi recitano: "Gli ho detto di non aver superato una grande delusione d'amore. Lui mi fa: "A quindi non hai ancora superato una vecchia relazione?". Poi la foto che risalirebbe ai primi inizi della storia d'amore accompagnata dalla didascalia del post: "Non li supererò mai".

Tanti utenti social hanno notato il repost della giovane romana che, alla sua festa di compleanno, è riuscita a riunirli, seppur a distanza. Entrambi i genitori, infatti, erano presenti alla sua festa, a debita distanza, con i rispettivi partner.

Ilary Blasi sulla separazione: "Il rammarico è nei confronti dei miei figli"

A gennaio, in un'intervista a La Repubblica, Ilary Blasi raccontò come aveva vissuto la separazione dal marito, arrivata dopo 20 anni insieme. "Nei momenti più difficili devi anche essere realista, le cose veramente brutte nella vita sono altre. Ci vuole consapevolezza" disse. Il rammarico più grande, aggiunse, "è nei confronti dei miei figli. Non vengo da una famiglia di separati, i miei stanno insieme da una vita, ho avuto un bell’esempio".