Pechino Express 2025, I Cineasti eliminati: cosa è successo nella settima puntata del 17 aprile I Cineasti sono stati eliminati nella settima puntata di Pechino Express 2025. Primi classificati, dopo oltre 200 chilometri da Tha Ton a Chiang Rai, le Sorelle. Ecco cosa è successo nella puntata del 17 aprile. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

La coppia dei Cineasti è stata eliminata nella settima puntata di Pechino Express 2025, in onda giovedì 17 aprile. A rischio eliminazione al termine della settima tappa di oltre 200 chilometri, da Tha Ton a Chiang Rai, le Atlantiche e per l'appunto gli eliminati i Cineasti. Prime classificate le Sorelle. In questo appuntamento i viaggiatori hanno affrontato la prima parte in coppie mixate e sono riusciti a conquistare il pass di accesso per il Nepal, ultimo paese di questa edizione. Ecco tutto quello che è successo nella settima puntata.

Chi è stato eliminato nella settima puntata di Pechino Express 2025

I Cineasti sono stati eliminati nella settima puntata di Pechino Express 2025. Primi classificati al tappeto rosso a Chiang Rai le Sorelle, ovvero la coppia formata da Samantha Togni e sua sorella, che hanno deciso le sorti della gara: tra le Atlantiche e i Cineasti arrivati nelle ultime due posizioni, hanno scelto di eliminare la coppia di Natalie Guetta e Vito Bucci. Di seguito la classifica completa della puntata del 17 aprile:

Le Sorelle I Complici Gli Estetici I Medagliati Le Atlantiche I Cineasti

Cosa è successo nella puntata del 17 aprile 2025

Nella settima puntata di Pechino Express, il viaggio delle coppie ancora in gara è iniziato a Tha Ton. Traguardo finale, sede del tappeto Rosso, la località Chiang Rai a oltre 200 chilometri di distanza. Prima di arrivarci, tutti i viaggiatori hanno dovuto affrontare una parte del tragitto a coppie mixate, salutando temporaneamente il loro partner abituale. Jury Chechi, ad esempio, ha viaggiato con Nathalie Guetta, mentre Antonio dei Medagliati con Samantha delle Sorelle. E ancora Vito dei Cineasti con Niccolò degli Estetici. Le coppie hanno dovuto ricostruire la loro sinergia e passare una notte insieme. I primi a ricongiungersi e a firmare il libro rosso sono stati i Medagliati, seguiti da I Complici e le Sorelle.

La gara riprende con la coppie ordinarie e, dopo un massaggio al fuoco con i piedi e una ricostruzione della bandiera del Nepal (paese da raggiungere), sono arrivati al tappeto rosso. Tra le prove previste ai Cineasti è toccato entrare in una sauna che, però, sembrava più una gabbia di galline. Gli Estetici hanno beccato il Malus, ovvero portare lungo una ripida salita una cesta con legna da ardere. Dopodiché A Chang Rai Costantino ha proclamato vincitrici le Sorelle. Samanta e Deborah hanno però dovuto fare una scelta, salvando le Atlantiche ed eliminando le Cineaste. Nathalie ha raccontato che sognava di arrivare in Nepal per ricordare sua madre, morta qualche anno fa.