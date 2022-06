Gigi Hadid celebra Zayn Malik per la Festa del papà, mesi fa la rottura per la presunta aggressione Dopo la drastica separazione avvenuta per una presunta aggressione ai danni della suocera, Zayn Malik ieri era il “festeggiato” per la figlia Khai e mamma Gigi Hadid. La supermodella ha condiviso un IG story per celebrarlo.

A cura di Gaia Martino

Gigi Hadid in occasione della Festa del Papà ha celebrato Zayn Malik, il suo ex con cui ha avuto la piccola Khai, nata a settembre 2020. Nonostante i due si siano separati in maniera drastica nel 2021 dopo una presunta aggressione del cantante contro la suocera, stando al gesto sui social della supermodella, pare abbiano lasciato in disparte i problemi di coppia per prendersi entrambi cura della loro bambina. Gigi Hadid prima bacia suo padre tra le stories, poi rende pubblica una foto di papà Zayn mentre gioca con la figlia.

Gli auguri di Gigi Hadid per il papà della sua Khai, Zayn

"Buona Festa del Papà al mio dolce papà. Ti amo" ha scritto Gigi Hadid tra le story di Instagram come testo ad una foto con suo padre, Mohamed Hadid, nella quale le da un bacio sulla guancia. La foto successiva ritrae il corpo di Zayn Malik, il suo ex compagno, con la loro Khai mentre giocano con i colori. "Ed anche al papà di Khai". Un gesto che dimostra la vicinanza del cantante degli One Direction alla prima figlia nonostante la separazione dalla mamma supermodella.

Perché si sono lasciati un anno dopo la nascita di Khai

A ottobre 2021 People lanciò la notizia che Gigi Hadid e il fidanzato Zayn Malik si erano lasciati. Iniziarono a frequentarsi nel 2015 e dopo una piccola crisi nel 2018, tornarono insieme pronti per diventare genitori. Nel 2020 la nascita di Khai, nel 2021 la rottura. Fu TMZ ad aggiungere le motivazioni dell'improvvisa e drastica separazione a un anno dall'arrivo della loro prima figlia. La mamma della supermodella accusò il cantante degli One Direction di averla aggredita, minacciando di denunciarlo. A questa accusa, il cantante replicò negando categoricamente i fatti raccontati: "Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli e spero che Yolanda riconsidererà le sue false accuse e si sposterà nel privato per risolvere questi problemi familiari". Chiese poi, attraverso un tweet, di rispettare la sua privacy, per il bene della famiglia e della piccola Khai. Una fonte a Vanity Fair avrebbe raccontato recentemente che i due, sebbene siano separati, stanno cercando di avere un rapporto amichevole per proteggere la figlia. Mamma Yolanda Hadid sarebbe molto arrabbiata con l'ex di sua figlia, ma è stata quest'ultima a chiederle serenità per fare in modo che il padre sia vicino alla figlia.