Sfera Ebbasta diventerà papà: la fidanzata Angelina Lacour è incinta Sfera Ebbasta e Angelina Lacour diventeranno genitori. Con un annuncio su Instagram hanno fatto sapere ai loro fan che presto accoglieranno in famiglia un bebé: “Il nostro gioiello più prezioso”.

A cura di Gaia Martino

Si sono conosciuti nell'estate del 2019 a Ibiza e da allora non si sono più separati. Sfera Ebbasta e la sua Angelina Lacour hanno deciso di mettere su famiglia: presto diventeranno genitori di un bebè. Con un annuncio su Instagram con tanto di fotografie con il pancino in primo piano, hanno fatto sapere che presto diventeranno in tre. "Il nostro gioiello più prezioso" ha scritto il rapper come didascalia al post, "Ti aspettiamo" ha aggiunto la sua fidanzata.

L'annuncio della gravidanza su Instagram

Sfera Ebbasta e la sua fidanzata Angelina Lacour diventeranno presto genitori. Non si conosce ancora il sesso del bebè che la modella porta in grembo: la loro gioia, condivisa con i fan pochi minuti fa, è davvero tanta. Entrambi hanno aggiornato i loro profili Instagram per mostrare ai fan il pancino e le foto dell'ecografia.

Dopo tre anni di fidanzamento hanno deciso di coronare il loro amore con la nascita di un bebé: al momento la modella spagnola è incinta di 14 settimane, secondo quanto ha scritto sul suo profilo social.

Chi è Angelina Lacour, la fidanzata di Sfera Ebbasta

Angelina Lacour è una modella e influencer spagnola classe '95, di Ibiza secondo quanto scrive nella sua descrizione su Facebook. Vive a Milano ed è appassionata di sport. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha rivelato di essere nata in una famiglia di sportivi: "Fin da bambina mia madre ha cercato di coinvolgermi i numerosi sport e di andare in palestra insieme. E non ho mai smesso". La sua attitudine all'allenamento si nota anche nel fisico statuario di cui può vantarsi. Una sua cara amica è l'influencer e modella Taylor Mega come attestano le loro foto insieme su Facebook. Su Instagram Angelina condivide molti scatti di sé in pose sensuali e molte tra le braccia del suo fidanzato, presto padre di suo figlio. "Mio complice e mio migliore amico, ti amo" è una delle ultime dediche scritte su Instagram per Sfera Ebbasta, nome d'arte di Gionata Boschetti.