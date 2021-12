Drew Scott di “Fratelli in affari” diventa papà: la moglie incinta con la fecondazione in vitro Drew Scott e Linda Phan aspettano un bambino. L’agente immobiliare protagonista di “Fratelli in affari” e la moglie tentavano da due anni di avere un bebè. Un percorso in salita, che alla fine li ha premiati.

A cura di Daniela Seclì

Drew Scott e la moglie Linda Phan aspettano un bambino. L'agente immobiliare è noto anche in Italia, grazie al programma "Fratelli in affari" dove, insieme al fratello Jonathan, si occupa dell'acquisto di immobili e della loro ristrutturazione. Quello della gravidanza di Linda Phan è stato un percorso in salita, a causa di problemi di fertilità. Da due anni, la coppia tentava di realizzare il sogno di diventare genitori, ricorrendo prima all'inseminazione intrauterina poi alla fecondazione in vitro.

L'annuncio della gravidanza: il bebè nascerà a maggio 2022

Drew Scott e Linda Phan si sono conosciuti nel 2010. Entrambi erano alla Toronto Fashion Week. Otto anni più tardi, sono diventati marito e moglie. Da subito hanno accarezzato il sogno di diventare genitori e allargare la famiglia, ma il percorso si è rivelato in salita. Ad agosto, però, è arrivata la bella notizia che poco più di tre mesi più tardi hanno annunciato pubblicamente: "Linda è incinta", ha fatto sapere Drew Scott nel podcast che racconta la sua vita di coppia, aggiungendo che il bebè è stato concepito con il metodo della fecondazione in vitro e nascerà a maggio 2022.

La prima foto social di Linda Phan con il pancione

Drew Scott e Linda Phan hanno pubblicato su Instagram la prima foto social in cui si nota il pancione della trentaseienne. Hanno accompagnato la foto con un lungo post di incoraggiamento, verso chi in questo momento sta lottando per realizzare il suo sogno: