Sfera Ebbasta e Angelina Lacour svelano il sesso e il nome del bebè in arrivo Sfera Ebbasta e la fidanzata Angelina Lacour svelano il sesso del bebè in arrivo: sarà un maschietto e si chiamerà Gabriel.

A cura di Elisabetta Murina

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour aspettano un maschietto. A poco più di due settimane dall'annuncio della gravidanza, la giovane coppia svela ai loro fan il sesso e anche il nome del bebè che a breve accoglieranno nella loro famiglia.

L'annuncio del sesso su Instagram

Palloncini blu, coriandoli, una grande festa e telefoni pronti a immortalare il momento. Sfera Ebbasta e la fidanzata hanno deciso di svelare in grande stile il sesso del bebè in arrivo, condividendo poi il tutto su Instagram. Il piccolo Boschetti (vero cognome del rapper) sarà un maschietto e si chiamerà Gabriel. L'annuncio con un post in cui è svelato il nome del piccolo, accompagnato alla foto di una grande torta e biscotti che riportano la sua iniziale. Tutto rigorosamente azzurro. Poco più di due settimane fa, la coppia svelava ai fan di essere in attesa del loro primo figlio, sempre con alcuni scatti condivisi sui social.

La storia d'amore tra Sfera Ebbasta e Angelina Lacour

Sfera Ebbasta e Angelina si sono conosciuti nell'estate del 2019 a Ibiza e da allora non si sono più lasciati. Dopo tre anni di fidanzamento, vissuti tra le luci dei riflettori e la riservatezza, hanno deciso di allargare la famiglia. Condividendo le foto dell'ecografia, la modella e il rapper all'anagrafe Gionata Boschetti hanno dato la lieta notizia: diventeranno genitori per la prima volta. "Il nostro gioiello più prezioso", ha scritto Sfera Ebbasta, che in questi anni si è fatto spazio nella scena italiana trapper con tormentoni come Rockstar e Famoso. Lei è una modella e influencer, di origine spagnola che ora vive a Milano, ha 26 anni ed è appassionata di sport. Per entrambi si tratta del primo figlio. Stando a quanto ha scritto Angelina, la gravidanza è già a 14 settimane e il piccolo dovrebbe arrivare tra qualche mese.