Nicolò Zaniolo potrebbe avere una nuova fiamma, chi è Kejdis Bardhi con cui era in vacanza a Ponza Nicolò Zaniolo è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di Kejdis Bardhi, hai stylist dai lunghi capelli scuri. Che sia la nuova fiamma del calciatore della Roma, fino a questo momento ufficialmente single? I due, in gita in barca insieme al largo delle acque di Ponza, sono apparsi complici e divertiti.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Dopo le prime foto di Nicolò Zaniolo in versione papà, ora arrivano alcuni scatti che lo ritraggono in "versione single". Il calciatore della Roma è stato nuovamente paparazzato dal settimanale Chi durante una gita in barca a Ponza, ma questa volta al suo fianco nessuna traccia dell'ex compagna Sara Scaperrotta e del figlio Tommaso. A divertirsi con lui c'era l'hair stylist Kejdis Bardhi. Nuova fiamma in vista?

Le foto di Zaniolo in barca con Kejdis Bardhi

Gli occhi attenti del magazine di Alfonso Signorini hanno paparazzato il neo papà durante una giornata a bordo di uno yacht, al largo delle acque di Ponza, con alcuni amici e anche una ragazza dai lunghi capelli scuri che si chiama Kejdis Bardhi. I due si divertono e prendono il sole, abbracciandosi e apparendo complici. Nessun bacio che ufficializzi una possibile relazione tra i due, almeno per il momento, anche se la bella hair stylist è la prima ragazza che viene avvistata al fianco di Zaniolo dopo la fine della sua relazione.

(Foto dal settimanale Chi)

Chi è Kejdis Bardhi

La ragazza avvistata in barca con Zanilo si chiama Kejdis Bardhi. Stando anche al suo profilo Instagram, seguito da oltre 12mila follower, ha 28 anni ed è una hair stylist, specializzata in extencion. Tra le sue storie in evidenza, ci sono alcuni scatti della scorsa settimana che la ritraggono già in vacanza sull'isola romana di Ponza, la stessa dove è stata avvistata proprio in compagnia di Zaniolo. Non si sa molto altro di lei e pare che fosse lontana dal mondo dello spettacolo prima di questi scatti. Che sia davvero scattata la scintilla con il calciatore della Roma?

