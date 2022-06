Diana Del Bufalo in vacanza in Messico, nelle foto compare anche la sua nuova fiamma Diana Del Bufalo pubblica alcune foto della sua vacanza in Messico, dove appare in compagnia di un ragazzo di nome Benjamin Walsh che potrebbe essere la sua nuova fiamma.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'esperienza di "Lol-Chi ride è fuori", Diana Del Bufalo si è concessa un periodo lontano dalla tv, dividendosi tra vari progetti e concedendosi anche qualche settimana lontano dalla solita routine. Gli ultimi giorni, infatti, l'attrice romana li ha trascorsi in Messico in pieno relax e in compagnia di un ragazzo che, finora, mai era comparso tra foto e stories su Instagram.

Gli scatti della vacanza in Messico

Alcuni scatti al tramonto, nel silenzio della natura, circondata da paesaggi mozzafiato e un paio di foto in cui al suo fianco compare Benjiamin Walsh, un uomo australiano poco più che trentenne, che abbraccia e bacia la giovane attrice romana, ma di cui mai prima d'ora si era sentito parlare. Nulla di compromettente, un abbraccio, tra le risate di una foto scattata all'improvviso per immortalare un momento insieme, ma sembra proprio che il ragazzo che ha accompagnato Diana Del Bufalo in questa sua vacanza messicana di fine giugno, possa essere la sua nuova fiamma. I fan commentano entusiasti questa ritrovata felicità amorosa della Monica di "Che Dio ci aiuti?" e alcuni non nascondono la curiosità: "Devi raccontarci come vi siete conosciuti" scrivono, mentre altri sono solo felici di vedere la loro beniamina sorridere: "Siete proprio una bella coppia".

L'attrice si era lasciata alle spalle una liaison con Edoardo Tavassi, reduce proprio in questi giorni dall'esperienza dell'Isola dei Famosi, ma la loro storia è sfociata ben presto in una bella e duratura amicizia, come documentano le foto e i video che Diana Del Bufalo ha sempre pubblicato sul suo profilo Instagram. Per quanto riguarda colui che dovrebbe essere la sua nuova fiamma, a quanto pare ha alle spalle una storia con l'attrice australiana Alyssa Sutherland, protagonista di serie di successo come Vikings.