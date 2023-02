Sara Scaperrotta contro i genitori di Zaniolo: “Nonni assenti, hanno visto Tommaso solo due volte” Sara Scaperrotta, ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, accusa i genitori del calciatore di essere dei nonni assenti: “In 18 mesi, hanno visto Tommaso solo due volte”.

Sara Scaperrotta lancia un’accusa ai genitori di Nicolò Zaniolo. La ex fidanzata del calciatore, passato dalla Roma al Galatasaray, sostiene che Francesca Costa e Igor Zaniolo siano sempre stati assenti nei confronti del figlio Tommaso, nato dal legame finito con l’attaccante. L’accusa è arrivata attraverso una Instagram story cancellata poco dopo la sua pubblicazione, ma rimasta online il tempo necessario affinché qualcuno la screenshottasse per poi far girare lo scatto sui social.

L’accusa di Sara Scaperrotta, madre del figlio di Nicolò Zaniolo

In risposta alla domanda che una fan le aveva inviato utilizzando l’apposito box su Instagram (“Sei sempre stata molto discreta. Ma una curiosità: i nonni paterni vedono Tommi?”, le avevano chiesto), Sara ha risposto così: “Due volte in 18 mesi per te sono abbastanza?”, risposta cui ha fatto seguire due emoticon che chiarivano il fatto che fosse ironica. Secondo Scaperrotta, quindi, Francesca Costa e Igor Zaniolo avrebbero visto il piccolo Tommaso solo due volte dal momento in cui è nato.

Nicolò Zaniolo lasciò Sara Scaperrotta durante la gravidanza

La relazione sentimentale che ha legato Nicolò Zaniolo a Sara Scaperrotta è complessa. Insieme da anni, i due si lasciarono proprio quando Sara restò incinta. La modella e influencer decise di portare avanti da sola la gravidanza. Proprio in quel periodo, l’ex calciatore della Roma uscì allo scoperto al fianco dell’attrice Madalina Ghenea, alla quale è stato legato per un breve periodo. Zaniolo dichiarò pubblicamente che si sarebbe fatto carico della crescita del figlio, pur precisando di non essere entusiasta di diventare padre: “Non sono pronto, ma mi assumerò le mie responsabilità”. Secondo la versione di Sara, invece, quel bambino sarebbe stato cercato. “Tommaso è frutto dell’amore di due persone. È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato e mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura”, aveva scritto la giovane su Instagram:

