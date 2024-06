video suggerito

Scintille tra Raul e Martina a Temptation Island, lei sceglie il tentatore che lui aveva attaccato: "Sei un'irrispettosa" A Temptation Island già ci sono le prime scintille tra le coppie: Raul e Martina litigano prima di separarsi. Lei ha scelto un tentatore con il quale lui aveva litigato poco prima, scatenando l'ira del fidanzato.

A cura di Ilaria Costabile

La prima puntata di Temptation Island sin dalle prime battute promette grandi colpi di scena. Ancor prima che le coppie si dividano già iniziano ad esserci i primi battibecchi. Ad infervorarsi è Raul che, infatti, non esita a sgridare la sua fidanzata Martina per aver scelto un tentatore con il quale lui aveva avuto un diverbio pochi minuti prima.

Raul litiga con un tentatore e Martina lo sceglie

Gli appassionati del programma sapranno che, una volta arrivate le coppie nel villaggio, sono proprio i fidanzati e le fidanzate che hanno il compito di scegliere chi tra tentatori e tentatrici condividerà queste tre settimane da separati. Chi, finora, si è dimostrato particolarmente geloso è Raul che, sin dalla traversata in barca ha iniziato a mettere in guardia la fidanzata: "Ma tu mi raccomando, non fare troppa amicizia, non dare molta confidenza" e lei di contro: "Vabbè, ma magari nasce un'amicizia, non è che nasce per forza la storia d'amore" ricevendo uno sguardo truce di lui in risposta. Arriva il momento clou, in cui le fidanzate, una volta arrivate all'Is Morus Relais, devono scegliere i tentatori. Una volta arrivati al loro cospetto e spogliatisi del mantello, uno dei tentatori attira l'attenzione di Raul che subito lo attacca: "Tu fermo devi stare, devi fare solo la statuina" e il ragazzo in risposta: "Non ti preoccupare ci pensiamo noi a loro" e Raul: "Vuoi vedere che ti atterro?".

Il litigio tra Raoul e Martina prima di separarsi

Dopo questo acceso scambio, arriva il momento per le fidanzate di scegliere il tentatore che preferiscono e Martina fa il nome di Andrea, il ragazzo con cui Raoul aveva avuto lo scontro. Una volta andati via i tentatori lui le si avvicina, infastidito:

È così che mi rispetti? Perché hai fatto questa cosa? Lo hanno detto tutti i maschi che l'hai fatto apposta, proprio quello che ho attaccato? Mi hai fatto fare una figura di merda.

E lei, intanto, cerca di giustificarsi: "Ma era un ragazzo che mi piaceva fisicamente, ma perché devo essere finta? Non capisco. E vabbè allora non salutiamoci. Partiamo bene". Arrivano, poi, le tentatrici che portano via i fidanzati e prima di allontanarsi, Raoul e Martina si scambiano freddamente un bacio. Lei, rivolgendosi alle sue compagne d'avventura che hanno definito l'atteggiamento di lui come impulsivo: "Ragazze mi ha fatto nera, questa cosa non va bene, deve cambiare".