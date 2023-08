Diletta Leotta quasi mamma: “Sono emozionata, il nome lo sceglierò dopo averla guardata negli occhi” Diletta Leotta svela le sue emozioni prima di diventare mamma a La Gazzetta dello Sport: “Non so cosa aspettarmi, è qualcosa di grande”, le parole prima di svelare che non ha ancora un nome per la figlia. “Prima voglio guardarla negli occhi. Ho deciso di fare così. Di seguire l’istinto”.

A cura di Gaia Martino

Diletta Leotta in Sicilia con la sua famiglia attende la nascita della sua prima figlia con Loris Karius, portiere del NewCastle conosciuto meno di un anno fa. Tra loro è scoccato il colpo di fulmine e, come raccontato a Mamma Dilettante, sono pronti entrambi per la loro nuova vita da genitori. La conduttrice sportiva, volto di DAZN, si sta ora riposando nell'attesa di partorire: le prime partite di Serie A dovrà seguirle dal divano di casa. Le sue parole in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

Le parole di Diletta Leotta

"Sono molto emozionata e non so davvero che cosa aspettarmi. E’ l’arrivo di una nuova vita, qualcosa di grande": con queste parole Diletta Leotta ha anticipato la nascita di sua figlia il cui nome, però, non sarebbe ancora stato scelto. "Prima voglio guardarla negli occhi. Ho deciso di fare così, di seguire l'istinto" ha spiegato la celebre conduttrice sportiva che ora è in vacanza ma non tornerà prestissimo in tv. "Spero di riuscirci prima possibile, ma logicamente mi perderò le prime giornate di campionato. Dovrò godermi le prime settimane di Serie A seduta sul divano, ma non so quanto riuscirò a stare tranquilla". La sua nuova vita da mamma che sta per cominciare non la spaventa, così come non teme il cambiamento della sua immagine agli occhi dei tifosi e dei fan: "Sicuramente cambierà ed è giusto che sia così. Tutti noi cambiamo nei vari momenti della vita, cambierò io e cambierà magari la percezione di quelli che mi seguono da anni. È naturale, ma è stato bello anche in questi mesi percepire l’affetto da parte del pubblico".

I primi mesi della gravidanza, i più difficili

Diletta Leotta ha raccontato di aver potuto sempre lavorare e allenarsi nel corso della gravidanza, eccetto nei primi mesi che non sono stati facili. "Ma sono stata fortunata perché sono stata sempre bene, a parte i primi mesi, e ho potuto lavorare e allenarmi. Adesso no, ovviamente. Nuoto qualche volta, per fortuna l’evento è coinciso con le vacanze estive", le parole. Anche nell'intervista a Mamma Dilettante, Loris Karius raccontò di momenti particolari vissuti dalla compagna incinta, superati però insieme: