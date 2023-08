Diletta Leotta è diventata mamma: cosa cambia a Dazn Diletta Leotta è diventata mamma proprio nella settimana in cui un’altra stagione di Serie A Tim è pronta a partire. Confermata a DAZN, ecco quando potrebbe tornare a bordocampo.

Diletta Leotta è diventata mamma proprio nella settimana in cui un'altra stagione di Serie A Tim è pronta a partire. Quello che in molti si stanno chiedendo è cosa farà la conduttrice e bordocampista più seguita della squadra DAZN, considerato che il campionato parte proprio sabato 19 agosto con match già importanti come l'esordio della squadra Campione d'Italia, il Napoli, sul campo del Frosinone e un derby regionale in serata tra Inter e Monza. Diletta Leotta sarà impegnata dopo la nascita della figlia Aria, ma ecco quando potrebbe tornare per raccontare il campionato su DAZN.

Diletta Leotta confermata a DAZN: quando potrebbe tornare

Come conferma DAZN, Diletta Leotta sarà anche questa stagione impegnata a DAZN al netto degli impegni da mamma insieme a tutto il resto della squadra confermata: Pierluigi Pardo, Marco Cattaneo, Giorgia Rossi, Marco Parolo e Massimo Ambrosini. Ipotizziamo di poter vedere Diletta Leotta a bordocampo molto presto, magari già a partire da venerdì 1° settembre, quando alle 20.45 ci sarà il primo big match stagionale, quello tra Roma e Milan. Oppure nel match di domenica pomeriggio, 3 settembre, previsto allo Stadio San Siro tra Inter e Fiorentina.

Gli appuntamenti dal vivo della stagione

La stagione di DAZN torna con tutti gli appuntamenti dal vivo confermati. Torna Tutti bravi dal divano, il programma del sabato sera condotto da Marco Russo e Marco Parolo, accompagnati in studio da Valon Behrami, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo. Il primo appuntamento di Tutti bravi dal divano è per sabato 19 alle ore 20, per seguire la prima giornata di campionato. Dopo i 90 minuti di gioco, lo spin-off Players Only, con i tre ex giocatori che parlano liberamente e in modo informale. Domenica sera c'è Sunday Night Square con Marco Cattaneo: format che unisce la formula tradizionale degli approfondimenti sportivi con un linguaggio fresco e competente. All'interno del programma, le rubriche "Più e meno" a cura di Stefano Borghi, "Il gioco della mezza" dove a ridosso della mezzanotte si analizzano i momenti più importanti dentro e fuori dal campo. Il lunedì confermato l'appuntamento con Pierluigi Pardo e il suo Supertele – Leggero come un pallone. Quest'anno ritorna in occasione del posticipo del lunedì, Bologna-Milan. Insieme a Pardo ci saranno sempre Ciro Ferrara e Luca Toni.