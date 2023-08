Diletta Leotta a spasso con la mamma Ofelia e la piccola Aria, la prima passeggiata milanese Diletta Leotta e sua madre Ofelia passeggiano per le strade di Milano, a poco meno di due settimane dal parto della conduttrice di Dazn. Le due, attentissime ad ogni esigenza della piccola Aria, ne approfittano per trascorrere del tempo insieme.

A cura di Ilaria Costabile

Diletta Leotta è diventata in poco tempo la mamma più chiacchierata d'Italia, dopo l'annuncio della gravidanza e il parto avvenuto lo scorso 16 agosto, la conduttrice di Dazn è ancora di più sotto i riflettori. Ed ecco che i fotografi non potevano perdersi la prima passeggiata tra le strade di Milano, in compagnia non dell'amato Karius, ma di mamma Ofelia, accorsa subito per prestare aiuto alla figlia.

La prima passeggiata milanese

Da Porta Garibaldi a Milano ecco che la neomamma, in compagnia della neo nonna, si apprestano a compiere una lunga passeggiata, passando per Corso Como in direzione Moscova, fermandosi a guardare qualche vetrina e sostando ogni tanto quando la piccola Aria ne ha bisogno. Al primo pianto, infatti, è Ofelia a prenderla tra le braccia per placare i suoi lamenti, mentre Diletta assiste guardinga alla scena, pronta ad intervenire. Immancabile al loro fianco anche il cagnolino Lillo, a tutti gli effetti primo amore del volto Dazn. La mattinata, quindi, procede tranquilla, con mamma e figlia che ne approfittano anche per trascorrere un po' di tempo insieme, sottratto ai vari impegni di lavoro di una e dell'altra.

Foto settimanale Chi

Loris Karius ritorna in campo

A lavoro, d'altro canto, Diletta vorrà tornare "il prima possibile", come ha dichiarato lei stessa di recente, pur senza accelerare i tempi, ma godendosi giorno per giorno la gioia di essere diventata mamma. Intanto, Karius, visto il suo ruolo da portiere del Newcastle, sarà sempre più spesso fuori casa, lontano dalle sue donne, ma d'altra parte entrambi lo avevano messo in conto. Nell'ultima puntata del podcast di Leotta, ovvero "Mamma Diletta(nte)" in cui ha intervistato proprio il suo compagno Loris, la 33enne aveva detto che le era bastato vederlo per capire che sarebbe stato l'uomo della sua vita, mentre lui che non si aspettava tutto questo, adesso non disdegna l'idea di avere altri bebè.