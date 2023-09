Diletta Leotta è tornata a lavoro, la prima puntata in radio dedicata alla piccola Aria Diletta Leotta ha mantenuto la promessa fatta ai suoi ascoltatori e, infatti, è tornata in radio appena ha potuto. Prima puntata dedicata, ovviamente, alla piccola Aria.

A cura di Ilaria Costabile

Promessa agli ascoltatori di Radio105 mantenuta: Diletta Leotta è tornata a lavoro, con la sua prima diretta, lunedì 4 settembre. La speaker aveva già anticipato che sarebbe voluta rientrare il prima possibile e, infatti, a poco più di due settimane dal parto, eccola sorridente e radiosa davanti al suo microfono, pronta ad intrattenere il suo pubblico.

Il ritorno di Diletta Leotta in radio

"Back to work" scrive Diletta Leotta pubblicando una storia su Instagram che la vede poco prima della diretta con l'emittente radiofonica milanese. Insieme a lei, come sempre, Daniele Battaglia, suo compagno di chiacchiere nel programma 105 Take Away, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13. Giusto un'ora, quindi, che la conduttrice di Dazn ha pensato di reintegrare nella sua routine quanto prima, come d'altronde aveva dichiarato anche in alcune delle sue chiacchierate nel podcast "Mamma Dilettante" di cui è stata protagonista nel corso della sua gravidanza e durante il quale si è confrontata con altre madri note del mondo dello spettacolo.

La puntata, ovviamente, ha avuto come argomento principale la nascita della piccola Aria: "Potrà succedere che qualcuno la chiami Daria" dice lo speaker, "Oppure Asia che di solito è un nome più comune" ribatte la neomamma, per poi immaginare il giorno in cui sua figlia varcherà le porte della radio: "Quando sarà grande e verrà a trovarci e la faremo parlare un po' in tedesco, magari lo insegna a zio Daniele", che non si fa scappare una battuta: "Ci sono belle speranze nella tua frase, ma quando avrà l'età per venire a trovarci in radio, io sarò già deceduto, da molti anni".

L'arrivo della piccola Aria

La piccola Aria è venuta al mondo il 16 agosto, lo stesso giorno della sua mamma, come annunciato da Diletta Leotta e Loris Karius con uno scatta accanto al quale hanno scritto: "Oggi rinasco con te. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere". Da quando la conduttrice ha lasciato l'ospedale, poi, non sono mancati appostamenti di fotografi che hanno fermato in qualche scatto i primi momenti del ritorno a casa, le passeggiate e l'aiuto di nonna Ofelia, accorsa per aiutare la figlia e abbracciare la sua nipotina.