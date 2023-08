Diletta Leotta fuori dall’ospedale dopo il parto, le prime foto insieme al compagno Loris Karius Le prime foto di Diletta Leotta e Loris Karius neo genitori, intenti a lasciare l’ospedale San Raffaele di Milano con la loro piccola Aria. Con loro anche i genitori della conduttrice di Dazn, accorsi per aiutare la figlia nelle prime fasi della nuova avventura da mamma.

A cura di Ilaria Costabile

La nuova vita di Diletta Leotta è ormai iniziata. La conduttrice di Dazn è diventata mamma lo scorso 16 agosto, giorno del suo compleanno, e i fotografi del settimanale Chi hanno immortalato il momento in cui è uscita dall'ospedale di Milano in cui ha dato alla luce la sua bambina, per recarsi a casa sua insieme al compagno Loris Karius. Lei, felice e sorridente, non si è sottratta all'obiettivo e, intanto, da Catania sono arrivati anche i genitori, pronti a supportarla nelle prime fasi di questa nuova avventura.

Foto del settimanale Chi

L'uscita dall'ospedale milanese

Una maglia da baseball indossata su degli shorts, è così che Diletta Leotta si allontana dal San Raffaele, dove la piccola Aria ha aperto per la prima volta i suoi occhietti. Sorridente e pacifica, la conduttrice di Dazn si avvicina alla macchina del compagno, il portiere del New Castle Loris Karius, che nel frattempo porta con disinvoltura il passeggino dove dorme la sua bambina. Anche lui non si sottrae agli occhi curiosi dei fotografi ed entrambi salutano con cordialità, mentre si dirigono verso casa, pronti ad affrontare le prime ore da genitori. Al momento del parto ha assistito anche Mirko, il fratello di Diletta Leotta, volato appositamente a Milano per poter supervisionare sulla nascita della nipotina. Accanto a lui, anche i genitori della 32enne, ovvero Rori e Ofelia, che subito si sono dati un gran da fare.

Foto settimanale Chi

Il racconto della gravidanza

Un bellissimo regalo di compleanno per la conduttrice che, infatti, ha accolto tra le braccia la sua Aria nel giorno in cui ha spento 32 candeline, annunciando anche sui social l'arrivo della piccola. Diletta Leotta non ha però perso l'occasione in questi mesi di parlare apertamente della sua gravidanza, creando un podcast (Mamma Dilettante ndr.) a cui hanno partecipato nomi più che noti dello spettacolo, da Elisabetta Canalis ad Alessia Marcuzzi, da Vanessa Incontrada a Claudio Marchisio e moglie, per parlare della gravidanza e di tutte le tematiche ad essa afferenti, magari esorcizzando anche qualche dubbio o timore, nell'attesa della sua primogenita. Ora che, però, è tutto pronto, non resta che godersi minuto per minuto questa nuova avventura, sostenuta da Karius che, rinnovato il contratto con il New Castle, farà avanti e indietro dall'Inghilterra.