Diletta Leotta e Loris Karius confermano il sesso del bambino con un gender reveal party Diletta Leotta e Loris Karius saranno genitori di una bambina. Tutto tinteggiato di rosa e palloncini a tema per il gender reveal party organizzato per svelare il sesso del bambino.

A cura di Redazione Spettacolo

Diletta Leotta e Loris Karius saranno genitori di una bambina. Tutto tinteggiato di rosa e palloncini a tema per il gender reveal party organizzato per svelare il sesso del bambino. Lo aveva già anticipato il settimanale Chi quando aveva dato la notizia della gravidanza, ma ora anche i diretti interessati ne hanno dato conferma.

Una torta con un disegno che ritrae la famiglia al completo, con una cicogna che sta portando un fagottino tutto rosa. Diletta Leotta e il fidanzato Loris Karius vicini, emozionati e sorridenti. Un bacio sulla fronte a suggellare un'unione che li ha condotti per mano verso la costruzione di una famiglia.

Tante bambine a circondare palloncini e torta, in posa per le foto di rito nel giorno dello svelamento del sesso del nascituro. È un momento molto bello per la nota conduttrice sportiva di DAZN che, all'apice della sua carriera, ha trovato un compagno con il quale immaginare un futuro. Dopo la storia piuttosto chiacchierata con Can Yaman, Diletta Leotta ha cambiato vita e si è lanciata in una storia senza dubbio più concreta.

A Felicissima Sera, complici le domande di Pio e Amedeo, in merito al rapporto attuale con il fidanzato Loris Karius ha rivelato: "Sto imparando l'inglese. La cosa più bella è litigare in inglese-siciliano, perché quando parlo in inglese mi esce un pò di siciliano. Lui ha conosciuto la mia famiglia, io la sua. Sono molto carini". Prove da mamma in diretta con cambio di pannolino e tanto di vestaglietta di ordinanza, un modo per riderci su aspettando il momento in cui la bambina verrà alla luce, mettendoli davvero alla prova come genitori.