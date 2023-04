Prove da mamma per Diletta Leotta, con Pio e Amedeo simula il cambio pannolino: “Non so come si fa” Prove da mamma per Diletta Leotta, ospite di Felicissima Sera con Pio e Amedeo. La conduttrice sportiva, in dolce attesa, ha simulato la sua prima notte con il bebè, tra fasciatoio, passeggino e cambio del pannolino. “Dovete insegnami, non so come si fa”, ha detto.

A cura di Elisabetta Murina

Diletta Leotta è stata ospite dell'ultima puntata di Felicissima Sera- All Inclusive, il programma di Pio e Amedeo in onda in prima serata su Canale 5. La conduttrice ha da poco annunciato di essere in dolce attesa per la prima volta del compagno Loris Karius e, così, i due conduttori hanno scherzato con lei sulla gravidanza, cercando di scoprire il sesso del bebè in arrivo e facendole fare delle "prove da mamma".

Pio e Amedeo intervistano Diletta Leotta

Pio e Amedeo accolgono Diletta Leotta nel loro show e la fanno sedere al centro dello studio perché "non ti vogliamo fa fare sforzi". Amedeo prova a intervistarla e le chiede se il futuro papà del bebè l'abbia accompagnata qua. "No, non c'è", risponde lei scherzando. Poi, a proposito della voglie in gravidanza, dice: "Ho una voglia pazzesca di spremuta d'arancia".

L'intervistatore allora cerca di capire come la coppia comunichi tra loro, dal momento che lui è tedesco e lei italiana. "Sto imparando l'inglese. La cosa più bella è litigare in inglese-siciliano, perché quando parlo in inglese mi esce un pò di siciliano", ha detto Leotta. E poi ha aggiunto: "Lui ha conosciuto la mia famiglia, io la sua. Sono molto carini".

Diletta Leotta e le prove della prima notte da mamma

"Come ti immagini la prima notte da mamma?", ha chiesto Amedeo a Diletta Leotta. "È un viaggio che va vissuto ogni giorno, non ci ho ancora pensato", ha risposto la conduttrice. A simularla ci hanno pensato i due comici, che sul palco di Felicissima Sera hanno fatto entrare un passeggino, un bambolotto e anche un fasciatoio. Alla futura mamma hanno dato una vestaglia di colore rosa e un cuscino, così da simulare anche il fatto di svegliarsi in piena notte per il pianto del bebè.

La conduttrice si alza in piedi, corre a prendere il bambolotto dal passeggino, lo porta al fasciatoio e prova a cambiargli il pannolino, ma sembra essere in difficoltà. "Dovete insegnarmi, non so come si fa", esclama a Pio, vicino a lei, che prova a darle qualche consiglio.