Pio e Amedeo cambiano Gigi D’Alessio in un radical chic: “Sennò a Rai3 non ti fanno cantare” Nella prima puntata di Felicissima Sera, Pio e Amedeo trasformano Gigi D’Alessio in un cantautore ‘radical chic’: “Dobbiamo portarti su Rai3”.

La prima puntata di Felicissima Sera All Inclusive è stata ricca di ospiti. Pio D'Antini e Amedeo Grieco per questa rinnovata edizione del loro provocatorio format, in onda ogni venerdì sera su Canale 5 dal 24 marzo, hanno ospitato tra gli altri anche Gigi D'Alessio. Un vero e proprio mito per il duo pugliese che non si è sottratto alle loro domande, ai loro giochi linguistici e alle loro provocazioni. Infatti, il duo gioca con la solita dualità tra Mediaset e Rai. Pio e Amedeo si prodigano quindi di far piacere Gigi D'Alessio anche ai radical chic: "Perché su Rai3 a te non ti chiamano". E il cantautore napoletano conferma: "Si è vero, non mi chiamano".

Lo sketch con Gigi D'Alessio a Felicissima Sera

Lo sketch di Pio e Amedeo con Gigi D'Alessio, nel corso della prima puntata di Felicissima Sera, prosegue sulla parola chiave: radical chic. Il duo di comici pugliesi cerca quindi di trasformare Gigi D'Alessio in un radical chic: "Io sento che ti manca quella fetta di pubblico un po' più sofisticata, come Rai3, per esempio. Rai3 non ti chiama e infatti tu vieni a esibirti e a salutare solo qua, che Canale 5 è un pubblico di ignoranti. Noi dobbiamo fare piacere Gigi D'Alessio anche ai radical chic".

La canzone radical chic di Non dirgli mai

Pio e Amedeo spingono quindi Gigi D'Alessio a cambiare tutto: "Tu devi essere Radical Gigi". Lo sketch, quindi, prosegue con il duo pugliese che gli consiglia di cambiare le parole di Non dirgli mai, trasformando quindi il testo, molto semplice, in qualcosa di più complesso unito a un look molto intellettuale, con tanto di giacca di velluto e kefiah. Tra le canzoni cantante, oltre a "Non dirgli mai", anche "Mon amour", il grande tormentone spagnolo. Il finale dello sketch è ovviamente alla volemose bene: "Torno ad essere Gigi D'Alessio". Così, il cantautore torna a cantare i tormentoni di sempre".