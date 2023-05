Diletta Leotta: “Scoprire di essere incinta è stato uno shock, ero al telefono con Loris Karius” Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Diletta Leotta ha raccontato che la gravidanza che la renderà mamma per la prima volta non è stata programmata. “Avevo fatto un test mentre ero al telefono con Loris, dopo non ho più parlato”, ha raccontato.

A cura di Stefania Rocco

Diletta Leotta è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare il periodo della gravidanza. La conduttrice sportiva ha raccontato di avere scoperto di aspettare una bambina dal compagno Loris Karius lo scorso natale. La gravidanza, ha ammesso, non sarebbe stata cercata. “La gravidanza è stata uno shock, non era preventivato”, ha svelato Diletta, “Era la vigilia di Natale ed ero a casa mia a Catania. Ho fatto un test mentre ero con lui al telefono. Quando ho scoperto l’esito non riuscivo nemmeno a parlare. Lui era felicissimo io sono rimasta senza parole per una giornata intera. Ho capito immediatamente che la mia vita stava cambiando”.

Diletta Leotta: “Con Loris Karius un colpo di fulmine”

L’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius è nato da circa un anno. Un colpo di fulmine per la conduttrice che ha raccontato il primo incontro con il compagno: “Loris è arrivato all’improvviso, era totalmente inaspettato. È stato tutto molto veloce ma naturale. Quando ci siamo conosciuti è stato un colpo di fulmine. L’ho visto entrare e ho detto alle mie amiche che era l’uomo della mia vita. Era bellissimo. L’ho salutato e lui si è presentato. È stato un colpo di fulmine fin da subito. È un ragazzo speciale”.

La figlia di Diletta Leotta non si chiamerà Ofelia come la madre: “Non ha voluto”

“Sul nome sono ancora un po’ indecisa. Volevo fare una sorpresa a mia madre e chiamarla come lei. Pensavo che lei scoppiasse a piangere e invece mi ha detto che ‘Ofelia’ è pesantissimo e che non le piaceva. Per cui dovrò pensare ad altri nomi. Quando nascerà la guarderò e deciderò il nome”, ha svelato ancora Leotta a proposito del nome scelto per la bimba. Accantonata la possibilità dell’omaggio alla madre, la conduttrice ha rivelato che deciderà il nome della piccola solo dopo il parto. Non esclude, infine, il matrimonio con il compagno: