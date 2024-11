Paola Iezzi con il papillon glitterato a X-Factor 2024: il look brillante per la seconda puntata

video suggerito

Paola Iezzi è una delle protagoniste della nuova giuria di X-Factor 2024: per la seconda puntata dei live ha sfoggiato un look formale ma scintillante, perfetta per il suo ruolo di giudice.

A cura di Arianna Colzi

Paola Iezzi

Paola Iezzi è ormai una delle colonne di questa nuova edizione di X-Factor 2024. Fin dalle audizioni, che hanno segnato il suo debutto come giudice, i look sono sempre stati super curati e cuciti addosso alla sua estetica, anche grazie al prezioso lavoro dello stylist Nick Cerioni. Con l'inizio dei live, Iezzi ha deciso di giocare con le sue diverse anime, tra outfit sensuali e mise più formali come quello della seconda puntata.

Il look di Paola Iezzi per la seconda puntata di X Factor

Per la seconda puntata di X-Factor 2024, Paola Iezzi è scintillante. La cantante ha indossato un total look firmato Dolce&Gabbana: "Aria frizzante, feeling brillante", ha scritto Iezzi nella didascalia ironizzando sul proprio look. L'outfit è composto da una blusa a maniche lunghe tempestata di strass con effetto trasparente abbinata a una gonna a matita blu a vita alta.

Paola Iezzi in Dolce&Gabbana

Completano il look un make up sfumato sui toni dark, perfettamente in palette con i capelli corvini di Paola Iezzi, e gli accessori. In primis un papillon dello stesso blu della gonna, che rende il look formale ma glamour e adatto per un evento serale. Non mancano anche i gioielli, firmati Crivelli, come i piccoli orecchini neri luminosissimi e anelli di varie forme e dimensioni. Durante la puntata, poi, non sono mancati anche gli sketch che hanno coinvolto il look, quando Paola Iezzi ha indossato un cappello da ufficiale e ha sfoderato delle manette d'oro fingendo di essere un poliziotto.