Paola Iezzi brilla con la pioggia di glitter: il terzo Live di X Factor è una discoteca a tema Dance Look scintillante per Paola Iezzi a X Factor, che ha deciso di brillare nel terzo Live, una puntata a tema Disco che ha fatto ballare tutto lo studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

X Factor 2024 continua a stupire e divertire il pubblico, particolarmente coinvolto nelle dinamiche che si sono venute a creare quest'anno. La formula funziona: concorrenti talentuosi e giudici affiatati (Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Achille Lauro e Jake La Furia) stanno decretando il successo di questa fortunata edizione. Siamo giunti già al terzo Live, andato in onda giovedì 7 novembre su Sky Uno, con la conduzione di Giorgia, new entry di quest'anno. I concorrenti si sono esibiti in performance di alto livello, ma purtroppo uno di loro ha dovuto abbandonare la gara e rinunciare al sogno della finale e della vittoria. Il terzo eliminato è stato scelto tramite un televoto flash, il Tilt, voluto da Achille Lauro dopo il ballottaggio tra Danielle ed El Ma. Alla fine è stata quest'ultima a lasciare il talent show.

Il terzo look di Paola Iezzi a X Factor

Paola Iezzi a X Factor ha decisamente deciso di brillare quest'anno, imponendosi come la Queen di questa edizione. Dopo il debutto ai Live con veletta e frustino, è stata la volta del papillon abbinato alle manette d'oro nella seconda puntata. Dietro i suoi look c'è un professionista, un amico che conosce da molti anni: si sta affidando allo stylist Nick Cerioni. Proprio lui aveva studiato anche gli outfit portati sul palco del Festival di Sanremo nel 2023.

Per il terzo Live di X Factor, ha scelto per lei un altro look scintillante. Il pezzo forte del completo monocolor è il blazer monopetto tempestato di micro cristalli, lasciato aperto così da far intravedere la bralette nera di pizzo sottostante, abbinato a pantaloni a vita alta bianchi come la giacca. Mix di gioielli per lei, che ha completato il look con un make-up decisamente shimmer con labbra nude e focus sugli occhi. Ha ottenuto uno sguardo magnetico, complice una sfumatura nera intensa e una pioggia di glitter su viso e décolleté, che ha aggiunto ulteriore luce al tutto. Non è mancato anche in questa puntata il tocco bondage: dopo frustino e manette, è stata la volta del guinzaglio! Lo ha messo al collo di Achille Lauro, per tenerlo a bada! Giorgia ha commentato ironica, complice del siparietto: "Ogni tanto gli uomini vanno tenuti al guinzaglio".