Elisabetta Gregoraci amatissima dalla famiglia di Giulio Fratini: l’abbraccio con il padre di lui Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono sempre più innamorati. I due hanno trascorso un weekend a Firenze, dove la showgirl è stata in compagnia degli amici storici del suo fidanzato e anche del padre, Sandro, con cui è nato un bel rapporto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini continua a gonfie vele. I due sono stati beccati, dai fotografi del settimanale Chi, mentre trascorrevano un romantico weekend a Firenze, la città natale del giovane imprenditore. Un'occasione per trascorrere del tempo lontano dal caos di Milano, ma soprattutto per stare insieme agli amici storici e, soprattutto alla famiglia del trentenne toscano.

L'incontro con gli amici di Giulio Fratini e suo padre

Ed eccoli, infatti, che camminano per le strade del centro di Firenze, passeggiando senza più nascondersi tra i vicoli della cittadina, affollatissima nel periodo natalizio. Occhiali da sole inforcati sul volto, passo svelto, ma anche qualche attimo per scambiarsi tenerezze come un bacio sulla fronte da parte di lui. Ma è la sera il momento degli incontri importanti, quelli con la famiglia e gli amici di Giulio. Arrivati all'hotel Santa Maria Novella, di appartenenza dei Fratini, la showgirl abbraccia calorosamente Sandro, suo suocero, noto imprenditore nonché uno dei collezionisti d'orologi più importanti al mondo, tanto è che vero che proprio in nome di questa passione, l'altro albergo di famiglia si chiama proprio L'Orologio, ed è lì che Gregoraci si appoggia quando è di passaggio in città. Elisabetta e il suocero sono ormai in confidenza, sorridono amabilmente e lei sembra essere perfettamente a suo agio con gli amici del suo compagno.

Foto del settimanale Chi, Fratini in piedi e il primo a sinistra è suo padre Sandro Foto del settimanale Chi, Fratini in piedi e il primo a sinistra è suo padre Sandro

Il Natale di Elisabetta Gregoraci è con la famiglia

Dopo la serata trascorsa insieme, però, è il momento di andar via. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, l'ex gieffina sarebbe ripartita nella notte per Monte Carlo, dove vive con suo figlio Nathan Falco. Da lì a pochi giorni, infatti, partirà con tutta la famiglia per trascorrere le vacanze natalizie in Kenya. Per Gregoraci i suoi familiari rappresentano, da sempre, la priorità assoluta, in special modo suo figlio che più volte ha definito: "L'unico uomo della mia vita".