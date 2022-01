Chi sono i cantanti romani in gara a Sanremo 2022, da Fabrizio Moro a Achille Lauro Domani, martedì primo febbraio, ricomincia il Festival di Sanremo: fra i partecipanti di questa edizione 5 provengono dalla città di Roma. Scopriamo chi sono, quando si esibiscono e il titolo del loro brano.

Nella serata di domani, martedì primo febbraio, riparte il Festival di Sanremo, la kermesse in cui si sfidano gli artisti della musica italiana giunta alla sua 72esima edizione. Anche quest'anno ritroviamo al timone Amadeus che ha già comunicato, nel corso del telegiornale di Rai Uno, le scalette delle esibizioni sia per la serata di martedì che per quella di mercoledì.

Nella rosa dei cantanti in gara troviamo anche 5 artisti romani: Fabrizio Moro, Noemi, Achille Lauro, Ditonellapiaga (nome d'arte di Margherita Carducci). Proveniente da Roma anche Yuman, uno dei tre vincitori di Sanremo Giovani. Fra le novità di quest'anno del festival, infatti, c'è l'inserimento nella competizione dei cosiddetti Big dei tre vincitori di Sanremo Giovani: la gara delle "nuove proposte", infatti, è già stata disputata a metà dicembre.

Proviene da Roma anche il gruppo vincitore della scorsa edizione del festival, i Maneskin. I quattro ragazzi di Monteverde hanno conquistato la prima posizione anche all'Eurovision Song Contest e, proprio nella prima serata del festival, parteciperanno come super ospiti: scopriamo, invece, chi sono i 5 cantanti romani in gara quest'anno, quali sono i titoli delle loro canzoni e cosa hanno scelto per l'esibizione della serata cover di venerdì, 4 febbraio.

Fabrizio Moro canta "Sei tu" a Sanremo 2022

Classe 1975, originario di Setteville (che cita nella sua Il momento giusto), poco distante dal quartiere San Basilio, Fabrizio Moro è ormai un veterano del palco dell'Ariston. Ha esordito vincendo nel 2007 la competizione delle nuove proposte con la canzone Pensa, brano dedicato alle vittime della mafia e, prima di quest'anno, ha già partecipato al Festival di Sanremo altre 6 volte, piazzandosi al terzo posto con Eppure mi hai cambiato la vita nel 2008, vincendo il premio Lunezia con Portami via nel 2017 per il miglior brano e il miglior video fino ad arrivare primo, in duetto con Ermal Meta, nel 2018 con Non mi avete fatto niente. Con questa canzone i due si sono presentati all'Eurovision Song Contest arrivando quinto. Non soltanto: ha partecipato anche in veste di autore, proponendo il brano Finalmente piove per Valerio Scanu nel 2017 e Sono solo parole per Noemi, con cui la cantante arriva al terzo posto della kermesse nel 2012.

Nella 72esima edizione del festival si presenta con Sei tu, la quinta canzone proposta nella seconda serata del festival, mentre per la serata cover ha scelto Uomini Soli dei Pooh.

Noemi sul palco dell'Ariston con "Ti amo, non lo so dire"

Proprio Noemi è la seconda cantante un gara originaria di Roma che presentiamo. Con la sua storica chioma rossa, Noemi è ormai un volto che siamo abituati a vedere sul palco dell'Ariston. Anche per lei, infatti, quella di quest'anno è la settima partecipazione alla gara: si è già presentata, infatti, con Per tutta la vita nel 2010, Sono solo parole nel 2012 con cui è arrivata al terzo posto, Bagnati dal sole nel 2014, La borsa di una donna nel 2016, Non smettere mai di cercarmi nel 2018 e Glicine nel 2021.

La cantante che la scorsa estate ha conquistato le classifiche in duetto con Carl Brave con il brano Makumba, gareggia con Ti amo, non lo so dire e si esibisce nel corso della prima serata come decima cantante (terzultima), mentre nella serata cover canta You make me feel like a woman di Aretha Frankylin.

Achille Lauro torna a Sanremo con "Domenica"

Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, è nato a Verona ma è cresciuto a Roma. È proprio nella capitale che inizia la sua carriera, lavorando su brani soprattutto di genere rap underground e punk rock. Conosciuto e acclamato nella scena musicale romana, soprattutto dopo l'enorme successo nel 2018 del suo remix di Thoiry e nel mondo della trap, trova la ribalta anche sul piccolo schermo con le sue due partecipazione al festival di Sanremo con Rolls Royce nel 2019 e Me ne frego nel 2020. Nel 2021, invece, viene scelto come presenza fissa per ogni serata del festival: il suo stile e le sue performance sono veri e propri spettacoli in cui, oltre alla canzone, lo spettatore può approfondire temi socioculturali che porta in scena con costumi stravaganti pensati in ogni minimo dettaglio. Anche quest'anno probabilmente si presenta senza la sua storica spalla Boss Doms, con cui ha collaborato e lavorato per sei anni e con il quale si è già esibito partecipando al festival le prime due volte: nel luglio del 2020, infatti, i due hanno comunicato la decisione di prendere due strade diverse.

Achille Lauro è il primo a rompere il ghiaccio nella prima serata del festival di Sanremo cantando, insieme all'Harlem Gospel Choir, il suo brano Domenica, mentre nella serata di venerdì si esibisce duettando con Loredana Bertè nel suo grande successo Sei bellissima.

Ditonellapiaga al primo festival con Donatella Rettore canta "Chimica"

Alla sua prima partecipazione al festival di Sanremo, Ditonellapiaga, all'anagrafe Margherita Carducci, duetta con Donatella Rettore che, invece, calca il palco dell'Ariston per la sesta volta. Romana, classe 1997, ha pubblicato il suo primo singolo Parli nel 2019, dopo l'incontro con i due produttori romani Bbrod. Nel 2020 escono altri due singoli, Morphina e Spreco di potenziale, oltre alla cover di Per un'ora d'amore dei Matia Bazar.

Come abbiamo visto, partecipa in coppia con Donatella Rettore cantando Chimica: la loro è la seconda esibizione della seconda serata di festival. Anche nella serata delle cover, quella di venerdì, sono le seconde ad esibirsi e cantano Nessuno mi può giudicare, storico brano di Caterina Caselli.

Chi è Yuman, in gara a Sanremo 2022 con "Qui e ora"

L'ultimo cantante in gara che proviene dalla capitale è Yuman, uno dei tre vincitori della gara di Sanremo Giovani che si è concluso lo scorso dicembre: in questa prima competizione ha partecipato con il brano Mille notti. Nato da padre capoverdiano e da madre romana nel 1995, nel 2015 si è spostato a Londra e a Berlino per inseguire il sogno della musica: l'anno dopo, nel 2016, ottiene il primo contratto fino a firmare, nel 2017 per Universal Music. Nel 2019 arrivano i primi grandi traguardi: pubblica il suo secondo singolo, Run con cui viene inserito nella DSCVR New Music Italia di Vevo; viene proclamato "Artista del mese" da MTV e inserito fra i 10 artisti più promettenti del 2019 da Youtube.

Nella serata di domani, come abbiamo visto, è l'ultimo ad esibirsi con il brano Qui e ora, mentre nella serata delle cover è il diciottesimo a salire sul palco e canta con Rita Marcotulli My way di Frank Sinatra.