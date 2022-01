Sanremo 2022, i protagonisti delle fiction Rai ospiti speciali I protagonisti della grande fiction Rai saliranno sul palco nel corso del Festival. Ecco chi salirà sul palco dell’Ariston.

Manca poco al 72esimo Festival di Sanremo, ma ormai siamo entrati nel vivo di quello che sarà la composizione delle serate. Dal 1 al 5 febbraio 2022, gli occhi di tutta Italia saranno puntati verso il Teatro Ariston, che per la terza volta consecutiva vedrà Amadeus come padrone di casa. Grandi super ospiti annunciati e poche ore fa anche nuovi annunci, anticipati da Tv Sorrisi e Canzoni: i protagonisti della grande fiction Rai saliranno sul palco nel corso del Festival. Ecco i protagonisti annunciati.

Luca Argentero per Doc – Nelle tue mani

Luca Argentero salirà sul palco del Teatro Ariston per prendersi i meritati applausi per la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. La fiction è un boom d'ascolti, puntata dopo puntata: medie spettatori che sfiorano i 7 milioni per il 30% di share. Nell'ultima puntata, la terza, addirittura 6.7 milioni di spettatori hanno visto Doc.

Lino Guanciale, protagonista delle fiction Rai

Lino Guanciale, grande protagonista storico dell'ultimo decennio delle fiction Rai, in grado di alternare prodotti di qualità a prodotti più ispirati al senso commerciale. A breve, Lino Guanciale sarà il protagonista di una nuova serie Rai dal titolo "Noi".

Leggi anche Checco Zalone ospite del Festival di Sanremo 2022: il colpaccio di Amadeus

Raoul Bova, nuovo Don Matteo

Sul palco del Teatro Ariston salirà anche Raoul Bova. L'attore sarà lui a ereditare il ruolo di Terence Hill nella fiction "Don Matteo", con un personaggio tutto nuovo.

Gaia Girace e Margherita Mazzucco per L'Amica Geniale

Dal 6 febbraio, la terza stagione de L'Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta. Ancora una volta, Gaia Girace e Margherita Mazzucco saranno le protagoniste assolute di questa nuova stagione. Le due attrici saliranno sul palco del Teatro Ariston.

Anna Valle, storica protagonista Rai

Spazio anche per Anna Valle. La ex Miss Italia tornerà protagonista di una nuova fiction: "Lea e i bambini degli altri". Ci sarà anche lei come ospite del Festival di Sanremo 2022.