Matteo Berrettini ospite al Festival di Sanremo 2022 Matteo Berrettini sarà ospite alla 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Il tennista, reduce dalla semifinale dell’Australian Open, salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston.

A cura di Ilaria Costabile

Matteo Berrettini sarà ospite al Festival di Sanremo 2022. La notizia è stata riportata dall'Ansa, dopo che durante la prima conferenza stampa della 7esima edizione della kermesse il direttore artistico, Amadeus, aveva dichiarato che non era ancora chiaro chi potesse salire sul palco dell'Ariston come simbolo dello sport italiano. Ed ecco, quindi, il nome del giovane tennista reduce dalla semifinale dell'Australian Open.

Matteo Berrettini per la prima volta a Sanremo

Tra i nomi più quotati dello sport italiano, quello di Matteo Berrettini, che è già in partenza per la cittadina ligure che lo accoglierà con grande entusiasmo in attesa di vederlo calcare per la prima volta il palcoscenico più ambito d'Italia. Il giovane tennista, infatti, è stato chiamato come simbolo dell'eccellenza sportiva del nostro Paese: unico italiano nella storia a disputare la finale di Wimbledon. Ultima e recentissima soddisfazione conquistata dal 25enne è stata quella di arrivare alla semifinale di uno dei tornei più importanti al mondo nell'ambito del tennis, ovvero l'Australian Open, dove però è stato battuto da Rafa Nadal, tra gli atleti più forti che mai abbiano toccato una racchetta da tennis.

Amadeus incerto sulla presenza di uno sportivo al Festival

Era stata una delle domande poste ad Amadeus nel corso della prima conferenza stampa dedicata al Festival di Sanremo, ovvero se ci sarebbero stati in questa edizione degli ospiti sportivi, dopo la presenza di Zlatan Ibrahimovic, fortemente voluto dal direttore artistico lo scorso anno e anche Novak Djokovic cha partecipò alla prima edizione della kermesse presentata dal conduttore de "I soliti ignoti". Alla domanda, quindi, non era stata data una risposta esaustiva, ma anzi a questo proposito Amadeus aveva sottolineato come non fosse sicura l'ospitata di un atleta, ma che avrebbe fatto il possibile affinché un esponente dello sport italiano calcasse il palco dell'Ariston. Ed ecco che, a distanza di poche ore, arriva la notizia dell'arrivo di Matteo Berrettini ospite.