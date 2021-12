L’Amica Geniale 3, quando esce la terza stagione della serie Tv di Rai 1 La terza stagione de L’Amica Geniale andrà in onda su Rai1 a partire da martedì 8 febbraio. Otto in tutto gli episodi, per quattro prime serate, con chiusura il 1 marzo.

A cura di Andrea Parrella

Delle serie Tv di Rai1 che torneranno nel 2022, una delle più attese è certamente L'Amica Geniale 3, reduce dal successo delle prime due stagioni . Tratta dalla saga di romanzi scritti da Elena Ferrante, la terza stagione de L'Amica Geniale arriverà su Rai1 martedì 8 febbraio 2022, nella settimana successiva a quella del Festival di Sanremo. Otto gli episodi, spalmati su quattro prima serate, con il finale previsto per martedì 1 marzo 2022.

Il successo internazionale de L'Amica Geniale

L'Amica Geniale è senza ombra di dubbio una delle operazioni più ambiziose e meglio riuscite tra quelle tentate dalla Rai negli ultimi anni. Forte della collaborazione con HBO, la serie diretta da Saverio Costanzo si è avvalsa dell'enorme risonanza internazionale dei romanzi di Elena Ferrante ed ha dato al fenomeno della narrativa che ha raccontato Napoli dagli anni Cinquanta in poi, attraverso il rapporto di amicizia tra Elena e Lila, raccontate dall'infanzia sino all'età adulta.

L'amica geniale 3, la trama

Nella terza stagione, tratta dal terzo libro della serie dal titolo "Storia di chi fugge e di chi resta", vedremo la trasposizione per immagini degli anni in cui Elena si accinge a sposare Pietro Airota, allontanandosi quindi da Napoli e vivendo l'esperienza di un discreto successo letterario. Un destino che la separerà radicalmente da quello di Lila, la quale dopo la brusca separazione dal marito, si ritroverà a vivere in condizioni pressoché misere, lavorando nella fabbrica di Bruno Soccavo. Qui subirà soprusi, ma nel frattempo si avvicinerà sempre più ad Enzo Scanno, che aiuterà nelle ore notturne per apprendere le dinamiche dei primi sistemi informatici. Nel frattempo il matrimonio si rivelerà per Elena una delusione e in questa si inserirà Nino Sarratore, con cui inizierà una relazione clandestina.

Cambiata la regia ma non il cast

"L'amica geniale-Storia di chi fugge e di chi resta" è il terzo romanzo della tetralogia e stavolta la regia, dopo la guida di Saverio Costanzo, è passata a Daniele Lucchetti, nonostante il primo regista sia comunque all'interno del team della serie, ma stavolta in veste di sceneggiatore. Grande soddisfazione anche per quanto riguarda la scelta delle protagoniste, dal momento che ad interpretare i ruoli principali saranno ancora una volta Gaia Girace e Margherita Mazzucco, nonostante si era paventata l'idea di sostituirle con attrici più mature. Questo cambio di rotta è stato voluto proprio da Lucchetti, il quale ha dichiarato: "Vedremo i personaggi crescere sullo schermo".