Sanremo 2022, Amadeus annuncia un nuovo super ospite: i Meduza Durante il Tg1 del 25 gennaio, Amadeus annuncia un nuovo super ospite per il Festival di Sanremo 2022.

È ormai tradizione consolidata: Amadeus annuncia un nuovo super ospite per il Festival di Sanremo 2022 in diretta al Tg1, durante l'edizione della sera del 25 gennaio. Mentre l'Italia della politica si trova in un impasse per le elezioni del Presidente della Repubblica, l'unica certezza è il Festival di Sanremo che assume un peso specifico in un momento del genere. Amadeus annuncia i Meduza per la serata del 1° febbraio: "Un'altra perla musicale si aggiunge al Festival di Sanremo: il 1° febbraio balleremo con i Meduza".

I Meduza sono i Måneskin della dance

I Meduza sono un gruppo house italiano, formatosi nel 2019 e composto dai tre produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Sono gli italiani più ascoltati al mondo. Il gruppo ha cominciato ufficialmente a lavorare sulle prime produzioni sin dal 2014 ma è nel 2019 che esplode definitivamente con "Piece of Your Heart" nominato ai Grammy Awards nella categoria "Miglior registrazione dance". I Meduza sono stati, secondo Forbes, gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2020.

I Meduza

Il Festival di Sanremo 2022 dal 1 al 5 febbraio

Il Festival di Sanremo 2022 sarà l'edizione numero 72 della storica kermesse, la più importante competizione canora italiana. Sarà la terza manifestazione di fila condotta da Amadeus, che ricopre per la terza volta anche il ruolo di direttore artistico. Le cinque co-conduttrici che affiancheranno Amadeus, serata dopo serata, sono: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. I super ospiti sono: Checco Zalone, Cesare Cremonini, i Måneskin e Laura Pausini. I cantanti in gara sono 25, 22 di chiara fama più i primi tre classificati di Sanremo Giovani 2021. Sarà un'edizione fondamentale del Festival perché anticipa l'Eurofestival 2022 che torna in Italia, a Torino, dopo la vittoria dei Måneskin.