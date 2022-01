Amadeus mostra Fiorello in bigodini: “Non so cosa farà a Sanremo” Un video in onda al Tg1 dà la definitiva conferma della partecipazione di Fiorello al prossimo Festival di Sanremo. Amadeus va a bussare alla sua stanza e lo trova coi bigodini: “Devo inaugurare una serra in città”.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'arrivo di Fiorello a Sanremo è ormai ufficiale da ore. Lo showman, in forse fino all'ultimo minuto, sarà ancora all'Ariston al fianco dell'amico Amadeus, per quanto al momento non sia stato ancora specificato il come. Si tratterà di una semplice ospitata per una puntata, oppure a Fiorello sarà lasciato libero spazio per intervenire in qualsiasi momento?

Aspetti, quest'ultimo, che non è stato chiarito nemmeno nel video andato in onda al Tg1 – ormai canale di comunicazione principale per tutte le notizie date da Amadeus – dove si vede Amadeus andare a bussare alla porta della camera d'albergo di fronte alla sua, da giorni protagonista dei suoi siparietti, con disperati tentativi di bussare sperando di trovarci dentro qualcuno. Stavolta la risposta arriva e ne esce un Fiorello in bigodini e accappatoio, che dice di non sapere se ci sarà oppure no per Sanremo: "Ho l'inaugurazione di una serra qui in città", scherza.

Cosa farà Fiorello a Sanremo?

“È stata una liberazione… Ora può iniziare il Festival di Sanremo” ha commentato felice il conduttore, che non ha voluto specificare nulla di ciò che Fiorello farà sul palco: “Non so niente, davvero, non so cosa farà e questo mi piace molto. Non so cosa potrà succedere…”, ha affermato il conduttore, che quantomeno sarà certo della presenza dell'amico e sodale in città, così da poter ricorrere alle sue qualità di improvvisatore qualora dovesse essercene la necessità nel corso delle cinque serate.

L'arrivo a Sanremo di Rosario Fiorello

Da sabato 29 gennaio è ufficiale l'arrivo di Rosario Fiorello a Sanremo, a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2022. Il conduttore e direttore artistico Amadeus aveva creato suspance poi finalmente sciolta: lo showman è arrivato sabato pomeriggio all'Hotel Globo a Sanremo e non è riuscito a passare inosservato agli occhi di paparazzi, giornalisti e fan, nonostante il camuffamento.