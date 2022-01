Rosario Fiorello arriva a Sanremo, l’attesa di Amadeus è finita L’attesa di Amadeus è finalmente finita: Rosario Fiorello questo pomeriggio è arrivato a Sanremo e nonostante il camuffamento non è riuscito a passare inosservato agli occhi di paparazzi e giornalisti.

A cura di Gaia Martino

Il conduttore del Festival di Sanremo 2022, Amadeus, a RTL 102.5 pochi giorni fa non aveva confermato la presenza di Rosario Fiorello al suo fianco nel corso delle cinque serata della kermesse, raccontando di aver prenotato la camera d'albergo di fronte la sua, la stessa dove alloggiava nelle edizioni passate. "Non vorrei ripetermi: noi ci conosciamo da 35 anni, siamo come fratelli. Lui ormai non mi sopporta più. Io sono un marcatore stretto, mordo le caviglie, vediamo che succede. Lui è imprevedibile. Io ho prenotato la camera qui di fronte la mia, in questo momento è vuota. Speriamo che venga qualcuno ad aprire la porta" aveva spiegato. Oggi la svolta: il settimanale Chi ha beccato lo showman a Sanremo coperto da occhiali, cappello e mascherina. L'attesa del conduttore e direttore artistico del Festival è dunque finita: Fiorello è arrivato finalmente a Sanremo.

L'arrivo a Sanremo di Rosario Fiorello

Ora è ufficiale, Rosario Fiorello è arrivato a Sanremo a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2022. Il conduttore e direttore artistico Amadeus aveva creato suspance ma nelle ultime ore il nodo è stato finalmente sciolto: lo showman è arrivato questo pomeriggio all'Hotel Globo a Sanremo e non è riuscito a passare inosservato agli occhi di paparazzi, giornalisti e fan nonostante il camuffamento. È stato beccato dai fotografi di Chi:

Cosa farà Fiorello al Festival di Sanremo 2022

Rosario Fiorello è arrivato a Sanremo questo pomeriggio ma non si conoscono i dettagli riguardo la sua partecipazione alla kermesse in programma dall'1 al 5 febbraio, se salirà sul Palco dell'Ariston per tutte le serate o meno. Scrive l'Adnkronos che ci teneva a stare vicino al suo amico e collega per l'esordio del suo terzo Festival e che la sua presenza quest'anno sarà comunque improntata all'estemporaneità.