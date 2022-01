Sabrina Ferilli a Sanremo 2022: “Certe notizie meglio riceverle da seduti” Sabrina Ferilli porterà leggerezza, ironia, femminilità sul palco di Sanremo 2022. Per lei non è la prima volta sul palco del Festival: nel 1996 insieme a Valeria Mazza aveva presenziato come valletta nell’edizione condotta da Pippo Baudo.

Sabrina Ferilli sarà sul palco di Sanremo 2022. L'attrice è stata scelta come una delle cinque donne che si alterneranno al fianco di Amadeus nel corso delle cinque serate del Festival. In particolare sarà la madrina del gran finale, perché il suo intervento è previsto proprio per la serata conclusiva del Festival di sabato 5 febbraio. Uno spazio d'onore per uno dei volti più amati e apprezzati della tv popolare.

Sabrina Ferilli commenta la sua presenza a Sanremo 2022

Sabrina Ferilli porterà leggerezza, ironia, femminilità sul palco di Sanremo 2022. Ormai ospite fissa nei programmi di Maria de Filippi, l'attrice è una presenza costante nelle case degli italiani dove porta quell'ironia rassicurante della quale la tv non può più fare a meno. Per lei non è la prima volta sul palco del Festival: nel 1996 insieme a Valeria Mazza aveva presenziato come valletta nell'edizione condotta da Pippo Baudo. Un grande ritorno nei panni di co-conduttrice, che Sabrina Ferilli si sta già preparando ad affrontare. "Certe notizie meglio riceverle da seduti", scherza su Instagram pubblicando uno scatto da sofà. "Grazie Amadeus, ci vediamo il 5 febbraio!". Il suo post ha racconto il pochi minuti il commento da parte dei colleghi che fanno già il tifo per lei, da Antonella Clarici a Lorella Cuccarini: "Congratulazioni!".

(Sabrina Ferilli, Valeria Mazza e Pippo Baudo a Sanremo 1996).

Chi sono le 5 donne di Sanremo 2022

Nella serata di martedì 11 gennaio sono state finalmente svelate le cinque figure femminili che si alterneranno sul palco del Festival. Lo ha svelato lo stesso Amadeus nel corso dell'edizione delle 20 del Tg1, annunciando i nomi delle cinque co-conduttrici: Ornella Muti per la prima serata, Lorena Cesarini per la seconda serata, Drusilla Foer per la terza serata, Maria Chiara Giannetta per la quarta serata e Sabrina Ferilli per la finale.