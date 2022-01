I cantanti campani a Sanremo 2022 sono Massimo Ranieri, AKA 7even e Giovanni Truppi Sono tre i cantanti campani al Festival di Sanremo 2022: Massimo Ranieri, Aka 7even e Giovanni Truppi. Al PrimaFestival ci sono Roberta Capua e Ciro Priello.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Da sinistra a destro: Aka 7even, Massimo Ranieri e Giovanni Truppi.

Sono tre i cantanti campani in gara al festival di Sanremo 2022: si tratta di Massimo Ranieri, Aka 7even e Giovanni Truppi. Se per il primo quasi non occorrono presentazioni, per gli ultimi due si tratta di un esordio sul palco dell'Ariston. Non viene considerato invece campano Highsnob, al secolo Michele Matera: è nato sì ad Avellino 36 anni fa ma è cresciuto fin da piccolissimo a La Spezia ed è esploso come rapper a Milano. Ma sul palco di Sanremo ci sarà spazio per altri due napoletani doc: nel trio chiamato a condurre il PrimaFestival ci sono infatti, oltre alla vicentina Paola Di Benedetto, anche Ciro Priello dei The Jackal e l'ex miss Italia Roberta Capua, per un Festival dunque a forte "trazione" napoletana.

Da sinistra verso destra: Paola Di Benedetto, Roberta Capua e Ciro Priello.

Massimo Ranieri, settima presenza a Sanremo

Gli occhi sono, ovviamente, tutti su Massimo Ranieri che torna a calcare il palco del Teatro Ariston dopo anni di assenza. Per lui è la presenza numero 7, con un successo: nel 1988 fu un trionfo il suo "Perdere l'amore", ancora oggi uno dei brani italiani più famosi di sempre, in Italia e all'estero. Quest'anno gareggia con il brano "Lettera di là dal mare" ed è ovviamente il "caposquadra" dei campani e napoletani a questo Sanremo 2022.

Gli esordienti AKA 7even e Giovanni Truppi

Assieme a Ranieri a completare la "pattuglia" campana al Festival di Sanremo 2022 ci saranno AKA 7even e Giovanni Truppi. Il primo, al secolo Luca Marzano, è un cantautore e rapper di Vico Equense, conosciuto grazie ad "Amici" di Maria De Filippi ed attualmente nome molto in auge tra i più giovani: partecipa con il brano "Perfetta così". Il secondo, napoletano, è un cantante indie rock che vanta già alcune collaborazioni con grandi nomi della musica italiana come Brunori Sas e Niccolò Fabi: gareggia con "Tuo padre, mia madre, Lucia". Due new entry che proveranno a ritagliarsi il loro spazio all'interno del 72esimo Festival di Sanremo.