Ciro Priello condurrà il PrimaFestival di Sanremo, con lui Roberta di Capua e Paola Di Benedetto Novità assoluta per il PrimaFestival 2022: conduzione a tre con Ciro Priello, Roberta Capua e Paola Di Benedetto.

Ciro Priello sarà il conduttore del PrimaFestival di Sanremo 2022. La tradizionale striscia di anteprima del Festival, in onda dalle 20.35 alle 20.45, partirà sabato 29 gennaio e proseguirà fino a sabato 5 febbraio 2022. Il terzetto di conduttori è completato da Roberta Capua e Paola Di Benedetto. Il PrimaFestival è ormai una vera e propria tradizione Rai a Sanremo. Dieci minuti che fanno da ponte verso la serata del Festival tra sketch, interviste ai cantanti in gara e approfondimenti, sempre con il sorriso.

I conduttori del PrimaFestival 2022

Ciro Priello apre il 2022 così come aveva chiuso il 2021, ovvero con i riflettori puntati della massima tv generalista. Dopo aver vinto la prima storica edizione di LOL su Amazon Prime Video, la sua esperienza come concorrente del Tale e Quale Show 2021 è stata assolutamente significativa, attestandolo come la rivelazione assoluta dell'edizione. Il PrimaFestival sarà antipasto per un'altra grande stagione dell'attore The Jackal.

Ritorna in fasce orarie che contano anche Roberta Capua, che dopo aver condotto Estate in diretta con Gianluca Semprini è tornata a essere un volto familiare per gli italiani del servizio pubblico. Una novità assoluta per Rai1 è rappresentata da Paola Di Benedetto, vicentina classe 1997, che da Madre Natura a Ciao Darwin è passata per la quarta edizione del GfVip fino a diventare una delle voci stabili di Rtl 102.5.

La storia del PrimaFestival di Sanremo

Il PrimaFestival è ormai una tradizione, sebbene recente: è dal 2017, infatti, che va in onda prima dell'inizio di ogni serata e subito dopo l'edizione della sera del Tg1, la quotidiana striscia di anteprima con interviste, anticipazioni e gag. Nel 2017, il programma è stato condotto da Federico Russo, Tess Masazza e Herbert Ballerina dalla Sala Biribissi del Casinò di Sanremo; nel 2018 la conduzione è stata a due: Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto. Dal 2019, la striscia si sposta sul red carpet del Teatro Ariston e la conduzione è passata a Simone Montedoro e Anna Ferzetti. Nel 2020, i conduttori sono tornati a essere in tre: Ema Stokholma e Gigi e Ross. Un anno fa, direttamente dal Teatro Ariston, la conduzione è stata affidata a Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia.