video suggerito

Da Sesso e Samba a L’Ultima Poesia: Davide Petrella è l’autore di canzoni più certificato in Italia Davide Petrella, per il secondo anno consecutivo, è l’autore italiano con più unità certificate FIMI, anche grazie al successo di brani come Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia e L’Ultima Poesia di Geolier e Ultimo. Qui Top 10 del 2024 in Italia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Geolier, Petrella, Tony Effe, 2024

Per il secondo anno consecutivo, Davide Petrella si conferma l'autore con più unità certificate FIMI in Italia. L'artista ha infatti firmato tre dei singoli di maggior successo in Italia negli ultimi 12 mesi: da Come un tuono di Rose Villain all'accoppiata Geolier e Ultimo per L'Ultima Poesia. Verrà ricordato principalmente il suo apporto alla hit di Tony Effe e Gaia Sesso e Samba. Ma non solo, perché ritornando al Festival di Sanremo 2024, Petrella ha firmato anche i singoli di Ghali, Casa Mia, e Click Boom! di Rose Villain. Il conteggio totale delle unità certificate quest'anno da Petrella si aggirano intorno ai 5,15 milioni. Rappresenta un ulteriore passo in avanti per Petrella che solo l'anno scorso si era fermato a 4,29 milioni di unità certificate.

Come Davide Petrella è diventato l'autore più certificato in Italia per il secondo anno consecutivo

La sua posizione in lizza per il titolo di autore più certificato in Italia dalla FIMI era chiara sin dai primi mesi del 2024, anche grazie alla massiccia partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Infatti Petrella, insieme a Jacopo Ettore, erano gli unici autori ad aver firmato 4 brani che hanno partecipato al Festival. Oltre ai gia citati Casa Mia di Ghali e Click Boom! di Rose Villain, si aggiungono Un ragazzo una ragazza dei The Kolors e Apnea di Emma Marrone, insieme a Paolo Antonacci e J. Boverod. Poi il successo de L'Ultima Poesia con Geolier e Ultimo, ma soprattutto il tormentone estivo di Tony Effe e Gaia: Sesso e Samba è stato certificato 4 volte disco di platino FIMI e ha superato i 100 milioni di streaming su Spotify. Un risultato simile all'anno precedente, quando con la doppietta Due Vite di Marco Mengoni e Cenere di Lazza, Petrella aveva superato tutti nella classifica degli autori più certificati in Italia. Cenere conta oggi 9 dischi di platino e 173 milioni di ascolti su Spotify.

Dietro di lui conquistano il podio Drillionaire e Zef

E chi appare dietro Davide Petrella? Differentemente dallo scorso anno in cui Davide Simonetta aveva raggiunto il secondo posto con 3,52 milioni di unità certificate FIMI, nel 2024 il secondo gradino del podio va a Drillionaire, nome d'arte di Diego Vincenzo Vettraino. Il producer e autore anche di Locura di Lazza, l'ultimo album del rapper milanese, proprio grazie a un brano presentato al Festival di Sanremo 2024 supera la concorrenza di Zef fermo in terza posizione a 15mila copie di distanza. A premiare Drillionaire arriva infatti 100 messaggi, la canzone presentata in anteprima da Lazza sul palco dell'ultimo Festival di Amadeus, che ha avuto una viralità eccezionale anche prima della sua uscita. Infatti, dopo aver ricevuto una grande rotazione radiofonica, 100 messaggi è stato anche il primo brano post-Sanremo ad aggiudicarsi la vetta della classifica Singoli, dopo un breve dominio di Tuta Gold di Mahmood. Federica Abbate rimane ancora l'unica interprete femminile nella Top 10 degli autori italiani più certificati. L'autrice e cantante infatti guadagna l'ottava posizione con 2,25 milioni di unità certificate, anche grazie ai successi di Episodio D'Amore di Geolier, Ma Stasera di Marco Mengoni e la collaborazione tra Tedua e Annalisa con Beatrice.

La Top 10 degli autori più certificati in Italia nel 2024

Qui la classifica dei 10 autori più certificati in Italia nel 2024.

Davide Petrella: 5.15 milioni unità certificate Drillionaire: 3,52 milioni unità certificate Zef: 3,51 milioni unità certificate Paolo Antonacci: 3,05 milioni unità certificate Davide Simonetta: 2,5 milioni unità certificate Jacopo Ettore: 2,45 milioni unità certificate Charlie Charles: 2,37 milioni unità certificate Federica Abbate: 2,25 milioni unità certificate Takagi: 1,77 milioni unità certificate Young Miles: 1,7 milioni unità certificate