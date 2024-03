Sanremo 2024 perde la testa dei singoli più ascoltati: Lazza con 100 messaggi davanti a Mahmood 100 messaggi di Lazza è la nuova numero uno della classifica FIMI dei singoli più ascoltati della settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Lazza a Sanremo 2024 (ph Marco Alpozzi/Lapresse)

Sanremo perde la prima posizione della classifica FIMI dei singoli più ascoltati della settimana, anche se è un suo ex Big a prendersi la testa. Questa settimana, infatti, com'era prevedibile il primo nella classifica dei singoli è Lazza con la sua nuova canzone 100 messaggi che, comunque, ha uno stretto legame col Festival: il brano, infatti, è stato presentato in anteprima durante la serata finale della kermesse in cui il rapper milanese si è classificato al secondo posto nel 2023 con Cenere che comunque avrebbe chiuso al primo posto la classifica delle canzoni più ascoltate del 2023, tenendo il Festival in cima agli ascolti dello scorso anno.

Il podio delle canzoni più ascoltate

Insomma, in pochi giorni Lazza ha conquistato 15 milioni di stream e questa potenza di fuoco l'ha portato a diventare primo nella classifica FIMI dei singoli, dopo aver esordito al quarto posto nella classifica delle canzoni più ascoltate a livello globale su Spotify nel weekend d'esordio. Ovviamente Sanremo continua a fare la parte del leone nella top 10 con sette pezzi: il podio, infatti, è completato da Tuta Gold di Mahmood che continua a essere la canzone più ascoltate tra quelle che si sono giocate la vittoria in questo 2024 (e conta quasi 50 milioni di stream), mentre al terzo posto c'è Geolier con I p'me, tu p' te, che al momento conta 44 milioni di stream.

Kid Yugi fa capolino in top 10

Ai piedi del podio c'è Annalisa con Sinceramente, seconda classificata a Sanremo, mentre a interrompere il dominio sanremese c'è Kid Yugi – il rapper pugliese che ha esordito in testa nella classifica degli album con I nomi del diavolo – che con Eva, col feat di Tedua e Junior K, è al quinto posto, a cui si aggiunge anche il decimo posto di Lilith, mentre in sesta posizione c'è La noia di Angelina Mango, vincitrice dell'ultima edizione del festival e prossima canzone in gara all'Eurovision (con 33 mln di stream), seguita da Ghali con Casa mia e da Rose Villain con la sua Click Boom!, contenuta anche nel suo album Radio Sakura uscito venerdì scorso, mentre in nona posizione resistono i The Kolors con Un ragazzo, una ragazza, canzone più trasmessa dalle radio italiane.