A Pasqua è ancora Sanremo a primeggiare in radio: Ghali davanti a Mahmood e Annalisa Ghali si prende per la prima volta la testa della classifica delle canzoni più trasmesse in radio. Dietro di lui Mahmood e Annalisa.

Tra pochi giorni è Pasqua, è passato un mese e mezzo dalla fine del festival, eppure Sanremo 2024 continua a farla da padrona nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane durante la settimana. E infatti ancora una volta il podio di questa settimana è occupato completamente dai brani della kermesse condotta da Amadeus, con un'alternanza continua, che prosegue ancora oggi. In testa alla classifica, infatti, si stanno alternando gli artisti che hanno conquistato le prime posizioni della classifica e questa settimana, per la prima volta tocca a Ghali che è primo con la sua "Casa mia".

Il cantante milanese si prende la testa di questa speciale classifica dopo un lungo inseguimento, mettendosi alle spalle proprio Mahmood e la sua "Tuta Gold", canzone che era prima la settimana scorsa e che è la più ascoltata tra quelle dell'ultimo festival, mentre a chiudere il podio di questi ultimi sette giorni c'è Sinceramente di Annalisa, altra canzone che da sempre è nelle posizioni alte. In queste settimane in prima posizione, tra le canzoni sanremesi, ci sono stati proprio Mahmood (settimane #7 e #12), Angelina Mango (settimana #8), Annalisa (settimana #9) e The Kolors (settimane #10 e #11).

Subito ai piedi del podio c'è Un ragazzo, una ragazza dei The Kolors e conferma il quarto posto della settimana scorsa, mentre a conquistare una posizione è Dua Lipa con la sua Training Season che è, oggi, al quinto posto, confermandosi come la canzone non in italiano più forte del periodo. La vincitrice dell'ultimo festival, Angelina Mango, è in sesta posizione, perdendone una, seguita da "All Night Long" di Kungs X David Guetta X Izzy Bizu che entra in top 10 e si mette alle spalle 100 messaggi di Lazza, che guadagna due posizioni ed è in ottava posizione, mentre "Texas Hold ‘Em" di Beyoncé – di cui oggi è uscito il nuovo album Cowboy Carter – è nona, davanti a una sorprendente Ma quale idea dei BNKR44 e Pino D'Angiò. Earone comunica che le tre nuove entrate della settimana sono: “L’ultima poesia” di Geolier e Ultimo (posizione 14), “Puntofermo” dei Tiromancino (posizione 22) e “Human” di Lenny Kravitz (posizione 29).